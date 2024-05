Sat.1 hat am Mittwoch einen Tagesmarktanteil in Höhe von 5,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe erzielt und lag damit im Ranking der acht großen Vollprogramme nur auf Platz sechs. Schwestersender Kabel Eins lag angesichts von 4,8 Prozent in Schlagdistanz. Das schlechte Abschneiden des Senders ist auf mehrere Baustellen zurückzuführen. In der Primetime sorgte "Gestrandet... in den Flitterwochen" mit 4,4 Prozent Marktanteil mal wieder für ein desaströses Ergebnis. Nur noch 440.000 Menschen schalteten ein, damit stellte das Format einen neuen Tiefstwert auf.

Bauchschmerzen dürfte man in Unterföhring auch beim Blick in den Vorabend haben: "Die Landarztpraxis" meldete sich dort am Dienstag schon recht dürftig zurück, am Mittwoch fiel die Serie nun auf neue Tiefstwerte. 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sind die bislang niedrigste Reichweite für die von Filmpool produzierte Serie. Und auch die 2,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sind ein ganz schlechter Wert. "Notruf" kam direkt zuvor noch auf 7,1 Prozent.

Gut, aber nicht überragend oder so stark wie in den vergangenen Jahren, lief es erneut für "Kampf der Realitystars" bei RTLzwei. Hier schalteten zur besten Sendezeit 580.000 Menschen ein, 220.000 davon zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil beim jungen Publikum betrug 5,5 Prozent. Am Vorabend machte "Köln 50667" Probleme und erreichte nur 3,1 Prozent. In wenigen Wochen beendet RTLzwei die Ausstrahlung der Serie, die dann exklusiv bei RTL+ fortgesetzt wird (DWDL.de berichtete).

Und noch ein kurzer Blick in die Sparte, wo DMAX am Mittwoch die Muskeln spielen ließ. Mit "Die Schlangenfängerin - Gefahr Down Under" gab es um 22:15 Uhr einen extrem erfolgreichen Neustart, die Sendung erzielte 4,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 420.000 Menschen sahen zu. "Die Schatzsucher - Goldrausch in Alaska" und "Goldrausch in Australien" erreichten zuvor ebenfalls sehr gute 3,5 und 3,9 Prozent Marktanteil. DMAX kam so auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,8 Prozent - kein anderer Sender in der Sparte war erfolgreicher.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;