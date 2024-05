am 17.05.2024 - 08:52 Uhr

Nach Polizei, Bundeswehr und Rettungsdienst schickte RTL Henning Baum am gestrigen Donnerstag nun zur Feuerwehr zum Einsatz. Die jährliche Reihe "Einsatz für Henning Baum" erreichte mit der linearen Ausstrahlung allerdings noch nie so wenig Menschen wie diesmal. So fiel die Gesamt-Reichweite sogar knapp unter die Millionen-Marke, im Schnitt sahen rund 990.000 Personen die Folge "112 Inside Feuerwehr". Das reichte beim Gesamtpublikum nur für 4,3 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden magere 8,8 Prozent erzielt. Der Blick auf die 14- bis 59-Jährigen, die RTL selbst als erweiterte Zielgruppe selbst zum Maßstab erklärt hat, ist da auch nicht erfreulicher, hier lag der Marktanteil bei 7,6 Prozent.

Das "Stern TV Spezial: Bürgergeld - Die große Bilanz" ließ am späteren Abend dann aber zumindest noch die Marktanteile steigen. Bei den 14- bis 49-Jährifgen reichte es ab 22:36 Uhr für einen Marktanteil von 10,4 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen ging's immerhin auf 8,8 Prozent nach oben. Die Millionen-Marke knackte RTL an dem Abend aber nicht mehr: "RTL direkt" zählte im Schnitt 0,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer", das "Stern TV Spezial" 0,72 Millionen.

Damit war RTL natürlich ungleich schwächer unterwegs als in den beiden vergangenen Wochen, als man die Europa League-Partien von Bayer Leverkusen zeigte. Dass diese Fußball-Konkurrenz diesmal wegfiel, sorgte vor allem bei ProSieben für Aufatmen. Der Zielgruppen-Marktanteil von "Germany's Next Topmodel", der vergangene Woche ein Mehr-Jahres-Tief erreicht hatte, schnellte um sechs Prozentpunkte nach oben und lag somit nun wieder bei starken 18,9 Prozent. Damit eroberte "GNTM" erwartungsgemäß auch den Tagessieg bei den 14- bis 49-Jährigen zurück. 1,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen diesmal zu, 310.000 mehr als eine Woche zuvor. "Forsthaus Rampensau" sorgte danach allerdings für einen brutalen Absturz auf 3,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Stärker als RTL war am Donnerstagabend auch Vox unterwegs: Der Film "R.I.P.D. - Rest in Peace Department" überzeugte mit 9,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und hatte auch eine höhere Gesamt-Reichweite von 1,15 Millionen. Sat.1 machte eine Pause vom üblichen Quiz-Donnerstag und nahm sich "Schmitzefrei". Die Ralf-Schmitz-Bühnenshow machte ihre Sache ebenfalls recht gut und erreichte 8,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. 1,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten hier insgesamt im Schnitt eingeschaltet.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;