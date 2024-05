am 17.05.2024 - 09:16 Uhr

Dass einzelne Sender in der morgendlichen Quotenausweisung beispielsweise wegen eines fehlenden Sendeprotokolls mal fehlen, kommt immer mal wieder vor - dass auch eine Woche später bei der AGF keine Quoten für abrufbar sind, ist aber äußerst ungewöhnlich. Aktuell ist das aber noch immer für den Donnerstag der vergangenen Woche bei RTLzwei der Fall - daher blieb bislang im Dunkeln, wie sich die neue Pocher-Show "Dinge gibt's..!" dort zum Auftakt schlug.

Dafür können wir nun berichten, wie es in der zweiten Woche aussah: Recht solide: Beim jungen Publikum erreichte die Sendung einen Marktanteil von 4,0 Prozent und lag damit im RTLzwei-Senderschnitt. Das ist auch deswegen kein schlechtes Ergebnis, weil "Genial daneben" direkt zuvor in der klassischen Zielgruppe nicht über 3,4 Prozent Marktanteil hinaus gekommen war. Während Pocher mehr jüngeres Publikum erreichte, war Balder allerdings zuvor bei den Älteren erfolgreicher: Die Gesamt-Reichweite von "Genial daneben" lag bei 530.000, "Dinge gibt's..!" kam danach noch auf 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Am späten Abend dann nochmal eine alte "Glücksrad"-Folge zu wiederholen, war dann generell keine gute Idee, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ging auf 2,2 Prozent zurück.

RTLzwei sortierte sich am Donnerstagabend jedenfalls hinter Kabel Eins ein - und das, obwohl man dort nur die zweite Staffel von "Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen" neu zusammengeschnitten zweitverwertete. Während die Erstausstrahlung im Herbst vergangenen Jahres am Sonntagvorabend nur maue Quoten erzielte, reichte es am Donnerstagabend nun aber für gute 5,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt sahen im Schnitt 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Das "K1 Magazin" erzielte im Anschluss noch einen Zielgruppen-Marktanteil von 4,4 Prozent.

Während Kabel Eins einen sehr ordentlichen Tagesmarktanteil von 4,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete, musste sich RTLzwei mit mageren 3,4 Prozent zufrieden geben. Stärkster unter den kleineren Sendern war dann übrigens schon Kabel Eins Doku, das bei 2,3 Prozent Tagesmarkanteil lag. Der Sender trumpfte vor allem am späterne Abend auf. Als es um 23:30 Uhr um "Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen" ging, lag der Zielgruppen-Marktanteil schon bei 4,3 Prozent, eine zweite Folge kurz nach Mitterancht steigerte sich auf 5,9 Prozent. "Caught on Camera - Unfassbare Szenen vor Gericht" und "Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera" erreichten bei der nächtlichen Ausstrahlung dann bis zu 8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;