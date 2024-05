Überraschung für Sat.1 am Freitag: Die bisher bis einschließlich Donnerstag eher verschmähte neue 16-Uhr-Kochshow hat kurz vor dem Wochenende einen richtigen Sprung gemacht. Die fünfte Folge des Formats von Just Friends sicherte sich 0,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab drei Jahren, was nicht zuletzt deshalb bemerkenswert ist, weil vorige Ausgaben maximal 0,15 Millionen erreicht hatten. Noch deutlicher fiel der Reichweiten-Rekord in der klassischen Zielgruppe aus. Holten die Folgen eins bis vier maximal 40.000 Zuschauende, waren diesmal 110.000 dabei. Das machte sich auch an der Quote bemerkbar: Die nun ermittelten 7,2 Prozent sind der mit Abstand beste Wert der ersten Woche.

Das ebenfalls neue Lead-In, "Drei Teller für Lafer", hatte indes nicht profitiert. Die fünfte Folge der Fernsehmacher-Sendung kam nach 15 Uhr nur auf schwache 2,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Immerhin wurde aber auch hier ein neuer Reichweiten-Rekord beim Publikum ab drei Jahren festgestellt. 200.000 Menschen schauten zu – der bisherige Rekord vom Montag lag bei 180.000.



Mit einem Bestwert ins Wochenende verabschiedet hat sich zudem auch "Die Landarztpraxis". Ab 19 Uhr schauten 6,5 Prozent der Umworbenen zu. Das ist das bis dato beste Ergebnis der noch jungen zweiten Staffel – und allgemein lief bisher nur eine Folge (Ende Dezember) stärker. In Sachen Gesamtreichweite, diesmal lag diese bei 0,6 Millionen, kommt Staffel zwei noch nicht an die Auftaktstaffel heran. Vielleicht ändert sich das, wenn Caro Frier wieder zurückkehrt – das wird aber erst im Juni der Fall sein.



Bei RTL zeigte sich am Freitag indes ein sehr gemischtes Bild. Die gute Nachricht: Die fünfte Folge des neuen "Blaulicht-Reports" (17 Uhr) sicherte sich die beste Reichweite der noch jungen Staffel. 1,02 Millionen Menschen schauten zu, das bisherige Top-Ergebnis lag bei um die 0,8 Millionen. In der klassischen Zielgruppe fiel die Quote aber auf einen Minus-Rekord: Nur 5,5 Prozent der Werberelevanten war noch dabei. Am Montag war die Scripted Reality noch mit etwa dem Doppelten ins Programm zurückgekehrt. Mit weniger als 7,5 Prozent im Schnitt fällt die erste Wochenbilanz des Formats also reichlich überschaubar aus.

"Unter uns" schloss sich mit mageren 7,7 Prozent bei den Jüngeren an, die weiteren RTL-Soaps "Alles was zählt" und "GZSZ" erreichten kurz vor dem Wochenende schließlich 9,7 und 12,4 Prozent Marktanteil beim Publikum zwischen 14 und 49 Jahren.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;