Die in diesem Jahr von Sat.1 ausgestrahlte Staffel der Musikshow "The Voice Kids" hat frühere Ergebnisse nicht halten können. Der Staffelschnitt fiel auf weniger als achteinhalb Prozent, insbesondere in den vergangenen Wochen war dem Format ein Stück weit die Luft ausgegangen. Immerhin: Zum Finale am Freitag stiegen die Ergebnisse wieder. Gemessen wurden 7,5 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen, rund ein halber Prozentpunkt mehr als sieben Tage zuvor. Die Reichweite stieg um etwas mehr als 100.000 auf 1,11 Millionen Zusehende.

Dennoch: Verglichen mit dem Schlussakt 2023 ist die Sendung tief ins Minus gerutscht: 1,47 Millionen Menschen sahen damals – ebenfalls nach vorläufigen Zahlen – zu. Die gemessene Quote für das 2023er Finale lag bei rund zehneinhalb Prozent. Schwach schloss sich am Freitagabend in Sat.1 zudem auch "Let the Music Play" an. Ein um 23:45 Uhr gestarteter Doppelpack der einstigen Vorabendshow fiel auf weniger als drei Prozent bei den Umworbenen.



Viel besser fuhr derweil RTL mit dem Halbfinale der laufenden "Let's Dance"-Staffel, die die Primetime bei den Jüngeren deutlich dominierte. Gemessen wurden 20,3 Prozent Marktanteil beim Publikum zwischen 14 und 49 Jahren. 3,54 Millionen Personen schauten die Sendung an. Mit 16 Prozent bei den Jüngeren war auch ein "Exklusiv Spezial" im Anschluss an die Tanzsendung durchaus gefragt.

Recht zufrieden sein darf zudem Vox, das seine Primetime mit Auswanderer-Geschichten füllte. Ab 20:15 Uhr gab es zwei zweistündige "Goodbye Deutschland"-Folgen zu sehen, die auf 6,0 und 5,8 Prozent Marktanteil beim Publikum zwischen 14 und 49 Jahren kamen. Sogar 9,1 Prozent hatte nach 19 Uhr eine weitere Folge von "Das perfekte Dinner" in der klassischen Zielgruppe eingeheimst.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;