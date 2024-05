Weil sich Das Erste den neuen Schwarzwald-"Tatort" für den Pfingstmontag aufgehoben hat, zeigte man am Pfingstsonntag - wie inzwischen an solchen aufeinanderfolgenden Feiertagen üblich - nur eine "Tatort"-Wiederholung. Mit "Propheteus" setzte man aber aufs zugkräftigste Ermittler-Team aus Münster und konnte so trotzdem den Tagessieg bei Jung und Alt einheimsen: 5,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden im Schnitt gezählt, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 23,5 Prozent entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 16,6 Prozent erzielt.

Doch auch bei anderen Sendern kann man mit dem Verlauf des Sonntagabends durchaus zufrieden sein. Stärkster Verfolger beim jungen Publikum war Teil 1 des Überraschungs-Specials von "Wer wird Millionär?", das RTL in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sehr gute 14,8 Prozent Marktanteil einbrachte. Auch in der erweiterten Zielgruppe 14-59 sah es mit einem Marktanteil von 13,4 Prozent gut aus. Insgesamt sahen 3,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung, was beim Gesamtpublikum 14,6 Prozent Marktanteil entsprach.

Insgesamt mehr Publikum erreichte am Sonntagabend neben dem "Tatort" ansonsten noch das ZDF, wo sich "Dr. Nice" allerdings an Pfingsten schwerer tat als zuletzt an normalen Sonntagen: 3,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden hier gezählt, eine halbe Million weniger als noch eine Woche zuvor. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 15,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,0 Prozent erzielt.

Unterdessen wird man auch in Unterföhring diesmal recht zufrieden auf die gestrigen Quoten blicken. ProSieben holte mit dem Film "Ambulance" einen Makrtanteil von 12,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und unterhielt im Schnitt 1,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Sat.1-Film "Raya und der letzte Drache" erreichte 1,46 Millionen Personen und bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 11,5 Prozent. In der Sat.1-Senderzielgruppe 14-59 lag der Marktanteil mit 10,4 Prozent ebenfalls im grünen Bereich.

Bei Kabel Eins brauchte der Bud-Spencer-und-Terence-Hill-Abend etwas Anlaufzeit: "Sie nannten ihn Mücke" kam um 20:15 Uhr zunächst noch auf 4,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Buddy haut den Lukas" lag ab 22:31 Uhr dann schon bei 6,1 Prozent, ab 0:23 Uhr lag "Renegade" bei 9,9 Prozent, "Mein Name ist Nobody" holte in der Nacht dann stolze 15,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. RTLzwei schlug sich mit 3,9 Prozent Marktanteil für "Braveheart" zumindest solide.

Unterdessen lief bei Vox eine weitere Folge von "Grill den Henssler": 1,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier insgesamt zu, auch dort bekam man einen Feiertags-Abschlag zu spüren. Im Vergleich zur Vorwoche sank die Reichweite um 200.000. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen stieg aber trotzdem sogar leicht auf 7,7 Prozent an.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;