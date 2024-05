3sat kann auf einen erfolgreichen Pfingstsonntag zurückblicken. Der Tagesmarktanteil lag mit 2,5 Prozent beim Gesamtpublikum 1,1 Prozentpunkte über dem Senderschnitt der letzten Monate - und auch über dem, was Kabel Eins am Sonntag erzielte. Dass es der Sender - gleichauf übrigens mit Sat.1 Gold - unter die Top 8 der deutschen Sender schaffte, lag allerdings weniger an einem kulturell hochwertigen Programm, als an der Ausstrahlung etlicher romantischer Filme im Tagesprogramm.

So liefen zwischen 10 und 14:30 Uhr drei "Lilly Schönauer"-Filme am Stück, die sukzessive ansteigende Reichweiten verbuchten: Hatten den ersten ("Verliebt in einen Unbekannten") im Schnitt noch rund 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgt, so waren es bei "Wo die Liebe hinfällt" ab 13 Uhr schon rund eine halbe Million. Auch die Marktanteile stiegen von 3,1 über 4,0 auf 5,1 Prozent beim Gesamtpublikum an. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit bis zu 2,1 Prozent Marktanteil ebenfalls gar nicht schlecht aus.

Im weiteren Verlauf kamen die Filme "Cecelia Ahern: Dich zu lieben" mit 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauern und 3,4 Prozent Marktanteil sowie "Immenhof - Das Abenteuer eines Sommers" mit einer Gesamt-Reichweite von 330.000 Personen und 2,9 Prozent Marktanteil ebenfalls noch auf starke Quoten, "Ein Mops zum Verlieben" tat sich ab 17:30 Uhr dann etwas schwerer und musste sich mit 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauern und 1,8 Prozent Marktanteil zufrieden geben.

Einen Erfolg feierte 3sat aber auch im Abendprogramm. Nachdem die Verleihung des Deutschen Kleinkunstpreises ab 20:15 Uhr mit im Schnitt 0,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zunächst solide 1,8 Prozent Marktanteil erzielt hatte, trumpfte die Übertragung des Bühnenprogramms von Torsten Sträter "Schnee, der auf Ceran fällt" ab 21:45 Uhr auf. 690.000 Personen sahen hier zu, der Marktanteil stieg beim Gesamtpublikum auf 3,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen sogar auf 4,1 Prozent.

Das eingangs erwähnte Sat.1 Gold, das den Tag im Marktanteilsschnitt gleichauf mit 3sat abschloss, hat die guten Quoten unterdessen alten Sat.1-Formaten zu verdanken. "Richter Alexander Hold" kam da morgens schon auf bis zu 5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, zwischen 11:19 Uhr und 15:46 Uhr liefen dann zehn Folgen von "Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle", die allesamt gute Marktanteile zwischen 3,2 und 3,9 Prozent erzielen konnten und in der Spitze 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichten. Den Rest des Nachmittags und Vorabend bestritten dann zehn Folgen von "K11 - Die neuen Fälle" mit Marktanteilen zwischen 2,9 und 4,5 Prozent und stetig ansteigenden Reichweiten auf zuletzt 650.000. Mit US-Serien in der Primetime konnte der Sender dann nichts mehr reißen und erzielte überwiegend nur Marktanteile von weniger als einem Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;