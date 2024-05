Nachdem "Die Küstenwache" beim Publikum weitgehend durchfiel, erhoffte man sich bei Sat.1 von der Rückkehr der "Landarztpraxis", den Vorabend wieder in Schwung zu bringen. Die Quoten der ersten Tage fielen allerdings eher ernüchternd aus und blieben deutlich hinter denen der ersten Staffel zurück. Doch nach der endgültigen Gewichtung der Quoten - also unter Einbeziehung von drei Tagen zeitversetzter Nutzung auf klassischem Weg sowie Livestream-Abrufen bei Joyn - hellte sich das Bild bereits ein Stück weit auf.

So gewannen die drei Folgen der ersten Woche - los ging's erst am Dienstag, am Donnerstag war dann Feiertag - noch zwischen 80.000 und 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu, damit erhöhte sich der Wochenschnitt von rund 510.000 auf etwa 620.000 - ein nachträgliches Reichweitenplus also von über 20 Prozent. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum zog um 0,5 bis 0,7 Prozentpunkte an und bewegte sich damit zwischen 3,6 und 3,8 Prozent. Noch deutlicher fielen die nachträglichen Aufschläge beim jungen Publikum aus - insbesondere am Mittwoch, als es nach der vorläufigen Gewichtung noch besonders schlecht aussah. Von 2,9 verdoppelte sich der Marktanteil hier nun glatt auf 5,8 Prozent. Im Wochenschnitt wurden so aus 4,5 noch 5,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 10.05.

22:29 4,07

(+0,61) 20,2%

(+1,6%p.) 0,99

(+0,29) 20,2%

(+4,1%p.) Dr. Nice 12.05.

20:15 4,52

(+0,31) 17,6%

(+0,7%p.) 0,44

(+0,05) 8,7%

(+0,6%p.) Let's dance 10.05.

20:15 3,48

(+0,30) 16,7%

(+0,6%p.) 0,96

(+0,12) 21,5%

(+1,0%p.) Lena Lorenz - Flaschenkind 09.05.

20:15 3,92

(+0,26) 15,6%

(+0,5%p.) 0,38

(+0,07) 7,4%

(+1,1%p.) Wilsberg - Datenleck 11.05.

20:15 6,01

(+0,24) 25,0%

(+0,2%p.) 0,29

(+0,06) 5,6%

(+1,0%p.) ZDF Magazin Royale 10.05.

23:03 1,64

(+0,24) 10,5%

(+0,9%p.) 0,58

(+0,18) 15,1%

(+3,4%p.) Aktenzeichen XY... Ungelöst 08.05.

20:15 4,89

(+0,22) 21,2%

(+0,2%p.) 0,95

(+0,07) 20,2%

(+0,4%p.) Der Alte 10.05.

20:15 5,12

(+0,21) 22,3%

(-0,2%p.) 0,29

(+0,02) 6,5%

(+0,1%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 09.05.

20:15 1,44

(+0,20) 6,0%

(+0,6%p.) 0,79

(+0,13) 14,6%

(+1,7%p.) Polizeiruf 110: Unsterblich 12.05.

20:15 7,22

(+0,19) 28,1%

(-0,2%p.) 0,97

(+0,08) 19,0%

(+0,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 06.05.-12.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Interessant ist auch ein Blick auf das Finale des "Eurovision Song Contests" - denn neben der zeitversetzten Nutzung gehen hier ja nun auch die Livestream-Abrufe über die Mediathek in die Zahlen ein. Allzu groß war der Effekt letztlich aber trotzdem nicht: Die Reichweite im Ersten erhöhte sich nachträglich noch um 170.000 auf 7,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Marktanteile waren damit sogar leicht rückläufig im Vergleich zu den vorläufigen Zahlen, weil andere Sender eine höhere zeitvesetzte Nutzung erreichten - etwa "Wilsberg", das sich im ZDF noch um 240.000 auf 6,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer steigern konnte.

Vergleichsweise gering fiel in der vorletzten Woche der nachträglich Aufschlag fürs "ZDF Magazin Royale" aus: Die "Genie"-Ausgabe gehört mit einem Nachschlag von +240.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zu den am geringsten nachgewichteten Folgen des Formats. Auch bei der "heute-show" schonmal höher aus, mit +610.000 auf nun 4,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern führt die ZDF-Nachrichtensatire aber das Ranking der am stärksten nachgewichteten Formate wieder unumstritten an, gefolgt diesmal von "Let's Dance", das seine Reichweite noch um 300.000 steigern konnte.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 10.05.

22:29 4,07

(+0,61) 20,2%

(+1,6%p.) 0,99

(+0,29) 20,2%

(+4,1%p.) ZDF Magazin Royale 10.05.

23:03 1,64

(+0,24) 10,5%

(+0,9%p.) 0,58

(+0,18) 15,1%

(+3,4%p.) Bluey 11.05.

18:04 0,08

(+0,05) 0,8%

(+0,5%p.) 0,06

(+0,04) 4,5%

(+3,0%p.) Die Landarztpraxis 08.05.

18:58 0,59

(+0,13) 3,7%

(+0,7%p.) 0,15

(+0,08) 5,8%

(+2,9%p.) Bluey 08.05.

18:05 0,09

(+0,05) 0,8%

(+0,5%p.) 0,04

(+0,04) 2,9%

(+2,5%p.) Joko & Klaas gegen ProSieben 07.05.

20:15 1,12

(+0,15) 5,3%

(+0,6%p.) 0,75

(+0,13) 17,8%

(+2,0%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 09.05.

20:15 1,44

(+0,20) 6,0%

(+0,6%p.) 0,79

(+0,13) 14,6%

(+1,7%p.) Player of Ibiza 10.05.

23:01 0,18

(+0,11) 1,1%

(+0,6%p.) 0,07

(+0,07) 1,8%

(+1,7%p.) Spiegel TV 06.05.

23:23 1,13

(+0,07) 10,9%

(+0,3%p.) 0,24

(+0,05) 11,0%

(+1,7%p.) Die Anstalt 07.05.

22:15 1,82

(+0,12) 10,8%

(+0,4%p.) 0,30

(+0,07) 8,3%

(+1,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 06.05.-12.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Die natürlich eigentlich für die ARD Mediathek produzierte Serie "Player of Ibiza", die bei der linearen One-Ausstrahlung zunächst kaum jemand sah, schaffte es durch zeitversetzte Nutzung letztlich übrigens dort doch noch auf messbare Quoten. Die erste Folge erreichte nun demnach 0,18 statt vorläufig ausgewiesener 0,07 Millionen Menschen. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es sogar teilweise für deutlich über Senderschnitt liegende Marktanteile von bis zu 1,8 Prozent (1. Folge, ursprünglich 0,1 Prozent) - allerdings im Verlauf mit abnehmender Tendenz, sodass Folge 5 bei 0,6 Prozent lag.

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;