3,76 Millionen Menschen haben am Pfingstmontag den zweiten Teil des Überraschungs-Specials von "Wer wird Millionär?" bei RTL gesehen. Das waren über 700.000 Personen mehr als am Tag zuvor bei Teil eins. Schon beim Gesamtpublikum erreichte RTL damit fantastische 18,4 Prozent Marktanteil. Nur Das Erste und das ZDF unterhielten am Montag in der Primetime noch mehr Zuschauerinnen und Zuschauer.

Günther Jauch bescherte RTL derweil auch beim jungen Publikum hervorragende Quoten: 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen nämlich aus der klassischen Zielgruppe, bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach das 19,0 Prozent. Bereits einen Tag zuvor lief es mit 14,8 Prozent sehr gut. Teil zwei konnte sich nun aber noch einmal spürbar steigern. Und auch bei den 14- bis 59-Jährigen lief es für das Überraschungs-Special am Feiertag mit 16,6 Prozent richtig gut.

Am Vorabend setzte RTL übrigens auf die Vorstellung der neuen Kandidaten von "Bauer sucht Frau" - das ließen sich 1,96 Millionen Menschen nicht entgehen. Während die Kölner damit insgesamt 10,6 Prozent Marktanteil einfahren konnten, lief es in der klassischen Zielgruppe angesichts von 11,3 Prozent noch einen Tick besser. Eben diese 11,3 Prozent wurden übrigens auch bei den 14- bis 59-Jährigen gemessen. In der kommenden Staffel feiert das Kuppelformat übrigens 20-jähriges Bestehen, anlässlich dessen präsentiert Inka Bause 20 liebessuchende Bauern und Bäuerinnen - so viele wie noch nie.

Mit der Vorstellung der "Bauer sucht Frau"-Kandidaten erreichte RTL am Vorabend übrigens eine höhere Reichweite als ProSieben und Sat.1 in der Primetime. Aber auch in Unterföhring kann man zufrieden sein: In Sat.1 verfolgten zur besten Sendezeit 1,58 Millionen Menschen den Film "Der Prinz aus Zamunda 2", bei ProSieben sahen zur gleichen Zeit 990.000 Personen "The Suicide Squad". Mit 10,8 und 9,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lagen beide Filme recht deutlich über dem jeweiligen Senderschnitt. Mit Tagesmarktanteilen in Höhe von 7,5 (ProSieben) und 7,3 Prozent (Sat.1) lagen beide Sender am Feiertag recht dicht beieinander. RTL lag mit 12,1 Prozent auf Platz eins.

Hinweis: Zunächst stand in diesem Text, dass es sich bei der Folge von "Wer wird Millionär?" um den Staffel-Abschluss handele und sich das Quiz nun in eine Sommerpause verabschiede. Dabei haben wir uns auf eine RTL-Pressemitteilung vom Dienstagvormittag verlassen, in der genau das kommuniziert wurde. Tatsächlich steht kommenden Montag (27. Mai) laut RTL-Programmwoche noch eine letzte Folge vor der Sommerpause an.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;