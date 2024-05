RTLzwei hat am Pfingstmontag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 4,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe eingefahren und lag damit nicht über dem eigenen Schnitt der letzten Monate, sondern auch recht deutlich vor Vox (4,7 Prozent) und Kabel Eins (4,1 Prozent). Dieses Ergebnis hat man in Grünwald auch einem prominenten Aushängeschild zu verdanken: den "Geissens".

Die erreichten auf ihrem angestammten Sendeplatz 620.000 Zuschauerinnen und Zuschauer - das waren trotz Feiertags sogar wieder etwas mehr als in den vergangenen zwei Wochen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei starken 7,8 Prozent. "Davina & Shania - We Love Monaco" lag danach noch bei 6,6 Prozent. In der Daytime holten die "Wollnys" überwiegend gute Quoten und lagen bei bis zu 6,8 Prozent.

Für Vox sah es ohne "Die Höhle der Löwen" am Montagabend viel schlechter aus: Den Film "The Huntsman & The Ice Queen" sahen nur 530.000 Menschen, in der klassischen Zielgruppe waren damit 3,5 Prozent Marktanteil drin. Bei Kabel Eins erreichte "Zorn der Titanen" noch schlechtere 2,4 Prozent, unterhielt angesichts von 630.000 Menschen aber insgesamt etwas mehr Menschen als Vox. Vor allem die Kölner konnten außerdem mit Filmen in der Daytime nur selten überzeugen.

In der Nische waren unter anderen ZDFinfo und Sat.1 Gold stark unterwegs. Sat.1 Gold brachte es sowohl insgesamt als auch bei den jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern auf 3,1 Prozent Tagesmarktanteil. Möglich war das durch viel "Kommissar Rex" im Tagesprogramm. Am Vorabend sahen hier mehr als 700.000 Menschen zu, die Marktanteile der Marathon-Programmierung lagen bei bis zu 5,7 (gesamt) und 5,8 Prozent (14-49). ZDFinfo erreichte beim jungen Publikum sogar 3,5 Prozent Tagesmarktanteil und hat das vor allem mit der Reihe "Das war dann mal weg" geschafft, die fast den ganzen Tag über zu sehen war.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;