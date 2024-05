© kabel eins Doku

Bereits die erste Folge um 22:45 Uhr erreichte 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach beim jungen Publikum 4,1 Prozent Marktanteil. Eine weitere Folge lag danach sogar bei 5,6 Prozent. Und auch nach Mitternacht wurden noch hervorragende 3,8 Prozent gemessen.

Am Ende lag man in Sachen Tagesmarktanteil gar nicht mehr so weit entfernt von Kabel Eins, das sich mit nur 3,7 Prozent begnügen musste und damit das schwächste der acht großen Vollprogramme war. "Codename U.N.C.L.E." unterhielt zur besten Sendezeit zwar 780.000 Menschen, damit waren beim jungen Publikum aber nur 3,1 Prozent drin. Am Vorabend war auch "Mein Lokal, Dein Lokal" mit 3,5 Prozent ungewohnt schwach unterwegs, "Achtung Kontrolle" lag danach immerhin bei 4,4 Prozent.

Doch zurück in die Sparte, wo neben Kabel Eins Doku unter anderem auch ZDFneo und RTLup punkteten. Beim öffentlich-rechtlichen Spartenkanal erreichte ein alter "Wilsberg"-Fall zunächst 1,29 Millionen Menschen, "Friesland" steigerte sich im Anschluss auf 1,34 Millionen. 5,1 und 6,4 Prozent Marktanteil waren damit beim Gesamtpublikum drin. Zwei alte Ausgaben von "XY gelöst" erzielten später ebenfalls starke 6,3 und 6,6 Prozent. Und so lag ZDFneo bei einem Gesamt-Tagesmarktanteil in Höhe von 3,9 Prozent - nur vier andere Sender waren erfolgreicher.

RTLup erreichte 2,6 Prozent Tagesmarktanteil beim Gesamtpublikum sowie 2,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zwei Ausgaben des Martin-Rütter-Formats "Die Unvermittelbaren" lagen abends allerdings noch deutlich unter diesen Werten, dann ging es aber bergauf. Ab kurz vor Mitternacht kam das Format auf 2,6 (gesamt) und 4,9 Prozent (14-49). Tagsüber waren es vor allem die Gerichtsshows und der "Blaulicht-Report", die für hohe Quoten sorgten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;