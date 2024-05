Mit dem Zweiteiler "Lost in Fuseta - Spur der Schatten" feierte die ARD bereits bei der linearen Ausstrahlung im April eine überraschend großen Erfolg: Über sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen Teil 1 am Donnerstagabend, am darauffolgenden Samstag waren bei Teil 2 immer noch knapp fünf Millionen mit dabei - deutlich mehr als beim ersten Zweiteiler des Portugal-Krimis, der eineinhalb Jahre zuvor mit den beiden Folgen nur 4,54 bzw. 3,94 Millionen Personen erreicht hatte.

Und die Erfolgsgeschichte von "Lost in Fuseta" wurde in der ARD-Mediathek noch fortgeschrieben - denn wenn man von der Übertragung des Champions-League-Spiels zwischen dem FC Bayern und Arsenal London bei DAZN mal absieht, gab es keinen anderen Inhalt, der in der Mediathek mehr Abrufe verzeichnete als dieser Krimi-Zweiteiler. Gewertet werden hier nur Inhalte, die auch im TV liefen. Die Abrufe werden dabei ab 14 Tage vor TV-Ausstrahlung bis 13 Tage nach TV-Ausstrahlung eingerechnet. Die Nettoreichweite von Teil 1 von "Lost in Fuseta" lag hier bei 762.000, bei Teil 2 - der im TV ja weniger Reichweite verzeichnete - waren es sogar 800.000.

Diese Zahlen lassen sich nicht mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung, wie man sie von den TV-Quoten gewohnt ist, vergleichen, weil sie keine Durchschnittsreichweite über die gesamte Laufzeit angeben, hier reicht es schon, wenn man den Stream startet, um als eine Zuschauerin oder ein Zuschauer in die Nettoreichweite einzugehen. Im Gegensatz zu den unbereinigten Abrufzahlen wird man aber zumindest nicht doppelt gezählt, wenn man einen Stream mehrfach startet. Die Tatsache, dass der zweite Teil eine geringfügig höhere Nettoreichweite verzeichnete als der erste, deutet darauf hin, dass einige, die den Anfang im klassischen TV gesehen hatten, in der Mediathek weiter sahen. Und dass generell viele am Ball blieben.

Das ist anders als beispielsweise bei der vierten Staffel der ARD-Serie "Charité". Dass man deren Handlung in die Zukunft verlegte, kam beim Publikum linear wie non-linear offenbar nicht gut an. Zur Erinnerung: Schon die klassische TV-Quote fiel ungleich niedriger aus als bei vorherigen Staffeln und sank von 2,88 Millionen bei der ersten bis auf 1,48 Millionen bei der sechsten Folge. In der Mediathek verzeichnete die erste Folge dann noch eine Nettoreichweite von 493.000 - doch alle weiteren Episoden tauchen in der Top 20 der ARD gar nicht mehr auf, waren also offenbar weit weniger gefragt. In jedem Fall lag die Nettoreichweite bei unter 302.000, das reichte für Platz 20 im ARD-internen Ranking.

Bis zuletzt gut schlug sich hingegen "Simon Becketts: Die Chemie des Todes". Dass man sich die Rechte an der ursprünglich für Paramount+ produzierten Serie gesichert hat, hat sich angesichts von Nettoreichweiten von 640.000 und 611.000 Personen für die letzten beiden Folgen gelohnt. Die Episoden 1-4 hatten ihre TV-Ausstrahlung schon im März und tauchten daher mit Nettoreichweiten zwischen 803.000 und 607.000 bereits dort weit oben in den Hitlisten auf.

Mediatheken-Charts April 2024 / Gesamtpublikum

Sender EA im TV Netto-Rw. (ab3)

Online in Mio. Champions League: FC Bayern - Arsenal DAZN 17.04. 0,803 Lost in Fuseta - Spur der Schatten (Folge 2) Das Erste 06.04. 0,800 Bundesliga: Bayer Leverkusen - Werder Bremen DAZN 14.04. 0,762 Lost in Fuseta - Spur der Schatten (Folge 1) Das Erste 04.04. 0,762 Simon Becketts: Die Chemie des Todes (Folge 5) Das Erste 01.04. 0,640 Außer Dienst? - Die Gerhard Schröder Story Das Erste 08.04. 0,618 Bundesliga: Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen DAZN 21.04. 0,614 Simon Becketts: Die Chemie des Todes (Folge 6) Das Erste 01.04. 0,611 Champions League: Atlético Madrid - BVB DAZN 10.04. 0,562 heute-show ZDF 19.04. 0,508 Charité (Folge 1) Das Erste 09.04. 0,493 heute-show ZDF 12.04. 0,473 Champions League: Real Madrid - Man City DAZN 09.04. 0,465 Bundesliga: Werder Bremen - VfB Stuttgart DAZN 21.04. 0,461 Germany's Next Topmodel ProSieben 04.04. 0,445 heute-show ZDF 26.04. 0,432 Germany's Next Topmodel ProSieben 11.04. 0,426 Germany's Next Topmodel ProSieben 18.04. 0,414 Germany's Next Topmodel ProSieben 25.04. 0,390 Die Flut - Tod am Deich Das Erste 27.04. 0,369

Quelle: AGF Videoforschung AGF SCOPE 1.5 01.04.2024-30.04.2024 verschiedene Nutzungsfilter Marktstandard: Bewegtbild Auswertungstyp TV-Konvergenz produktbezogen Paketnummer: 13514 vom 21.05.2024

Ein bemerkenswerter Erfolg abseits von Sport und Fiction gelang der Doku "Außer Dienst? Die Gerhard Schröder Story". 618.000 Personen schauten hier online zumindest mal rein - und mehr als die Hälfte davon kam aus der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Abseits des Fußballs hat im April nur eine Ausgabe der "heute-show" - einem Dauer-Schwergewicht in der ZDF-Mediathek - mehr 14- bis 49-Jährige in den Mediatheken und Streaming-Angeboten der Sender erreichen können.

Auf eine Top 10-Platzierung brachte es beim jungen Publikum zudem auch ProSieben mit "Germany's Next Topmodel" - das mit jeder Folge im Verlauf des Aprils aber ein bisschen an Nettoreichweite einbüßte. ProSieben lag damit aber noch deutlich vor dem stärksten RTL-Format, das bei Jung und Alt gleichermaßen übrigens "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" war (Nettoreichweite gesamt der Folge 3 vom 27.4.: 0,288 Millionen, darunter 0,220 Millionen 14- bis 49-Jährige). Aus irgendwelchen Gründen war diese Folge online erheblich gefragter als die Folgen 1 und 2.

Mediatheken-Charts April 2024 / 14- bis 49-Jährige



Sender EA im TV Netto-Rw. (14-49)

Online in Mio. Champions League: FC Bayern - Arsenal DAZN 17.04. 0,409 Bundesliga: Bayer Leverkusen - Werder Bremen DAZN 14.04. 0.397 Champions League: Atlético Madrid - BVB DAZN 10.04. 0,374 heute-show ZDF 19.04. 0,361 Bundesliga: Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen DAZN 21.04. 0,358 Außer Dienst? - Die Gerhard Schröder Story Das Erste 08.04. 0,315 heute-show ZDF 26.04. 0,313 heute-show ZDF 12.04. 0,294 Champions League: Real Madrid - Man City DAZN 09.04. 0,294 Germany's Next Topmodel ProSieben 04.04. 0,266 Germany's Next Topmodel ProSieben 11.04. 0,250 Bundesliga: Werder Bremen - VfB Stuttgart DAZN 21.04. 0,247 Germany's Next Topmodel ProSieben 18.04. 0,247 Germany's Next Topmodel ProSieben 25.04. 0,244 Lost in Fuseta - Spur der Schatten (Folge 2) Das Erste 06.04. 0,241 Charité Das Erste 09.04. 0,228 Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen (3) RTL 27.04. 0,220 Champions League - Konferenz DAZN 10.04. 0,217 Lost in Fuseta - Spur der Schatten (Folge 1) Das Erste 04.04. 0,210 Simon Becketts: Die Chemie des Todes (Folge 6) Das Erste 01.04. 0,204

Quelle: AGF Videoforschung AGF SCOPE 1.5 01.04.2024-30.04.2024 verschiedene Nutzungsfilter Marktstandard: Bewegtbild Auswertungstyp TV-Konvergenz produktbezogen Paketnummer: 13514 vom 21.05.2024

Wichtige Hinweise zu den Daten: Bei den Zahlen handelt es sich um eine Netto-Reichweite, die nicht mit der "durchschnittlichen Sehbeteiligung", die man landläufig als TV-Quote kennt, vergleichbar ist. Kurz gesagt: In den Online-Zahlen wird jeder mitgezählt, der auch nur eine Sekunde lang den Stream laufen ließ, was natürlich deutlich höhere Zahlen ergibt als wenn man die durchschnittliche Reichweite über die gesamte Laufzeit betrachtet. Also nochmal: Die Zahlen sind nicht mit den TV-Quoten, die man aus der sonstigen Berichterstattung kennt, vergleichbar. Berücksichtigt werden im Ranking überdies nur Sendungen, die auch im linearen TV liefen, erfasst wird die Streaming-Nutzung von 14 Tage vor bis 13 Tage nach TV-Ausstrahlung)



Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;