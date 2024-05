Die Tagesmarktführerschaft hat Sat.1 am Donnerstag zwar ganz knapp RTL überlassen müssen, doch mit 10,0 Prozent war der Sender in der Zielgruppe ausgesprochen stark - und das lag vor allem an der Bundesliga-Relegation. Das Hinspiel zwischen dem VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf holte sogar den Tagessieg noch vor "Germany's next Topmodel" und brachte es schon in der ersten Halbzeit ab 20:30 Uhr im Schnitt auf 15,9 Prozent Marktanteil. Die zweite Halbzeit kam danach mit 1,13 Millionen 14- bis 49-Jährigen sogar auf starke 21,2 Prozent.

Als sich der VfB Stuttgart und der HSV im vergangenen Jahr gegenüberstanden, fielen die Quoten allerdings noch ein ganzes Stück höher aus: Damals schnellte der Marktanteil im Laufe des Abends auf mehr als 30 Prozent nach oben und über fünf Millionen Fans schalteten ein. Diesmal lockte das Relegations-Hinspiel hingegen zunächst nur 2,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu Sat.1, ehe in der zweiten Hälfte immerhin 3,77 Millionen erreicht wurden. Der Gesamt-Marktanteil belief sich zu diesem Zeitpunkt auf 16,4 Prozent. Hier musste sich Sat.1 allerdings dem "Zürich-Krimi" geschlagen geben, der im Ersten mit 4,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 20,0 Prozent Marktanteil noch stärker war. Eine "Bergretter"-Wiederholung sortierte sich hingegen im ZDF mit 2,75 Millionen Menschen hinter Sat.1 ein.

Weitere 360.000 Fans verfolgten das Fußballspiel am Abend übrigens bei Sky, wo der Marktanteil in der Zielgruppe bei guten 2,9 Prozent. Ob solche Regelations-Quoten auch am Montag noch einmal erreicht werden können, wenn das Rückspiel ansteht, bleibt derweil angesichts des klaren 3:0-Siegs der Düsseldorfer erstmal abzuwarten. Immerhin: Auch nach Abpfiff war Sat.1 am Donnerstag noch erfolgreich und kam mit der Nachberichterstattung noch auf gute 12,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Zufrieden kann man zudem bei ProSieben sein, wo man am Donnerstag ebenfalls Live-Sport im Programm hatte. Das WM-Aus der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft erreichte dabei im letzten Drittel ab 18:09 Uhr im Schnitt 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie sehr gute 14,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, nachdem schon die ersten beiden Drittel der Partie mit 12,0 und 13,1 Prozent zu überzeugen wussten.

Gute Quoten fuhr am Abend zudem Sport1 ein: Dort war es das Finale der Premier League im Darts, die auch abseits des Fußballs ihr Publikum fand. Den Sieg des jungen Luke Littler verfolgten ab 20:12 Uhr im Schnitt 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter 130.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe überzeugte Sport1 mit einem weit überdurchschnittlichen Marktanteil in Höhe von 2,8 Prozent und ließ damit im Übrigen auch die Eishockey-WM bei ProSieben Maxx hinter sich. Dort bewegten sich die Marktanteile des Viertelfinals zwischen Schweden und der Slowakei nur zwischen 0,7 und 1,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;