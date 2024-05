am 24.05.2024 - 09:43 Uhr

Knapp zwei Wochen nach der Rückkehr des "Blaulicht-Reports" fällt das Quoten-Fazit mit Blick auf die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen für RTL noch etwas überschaubar aus. Doch nachdem es am vergangenen Freitag für nur 5,5 Prozent Marktanteil reichte, lief es am Donnerstag nun umso besser: Mit starken 13,3 Prozent verzeichnete die Scripted Reality auf dem Sendeplatz um 17:00 Uhr ihren bislang besten Wert. Und auch insgesamt lief es für den "Blaulicht-Report" mit 1,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 10,7 Prozent richtig gut.

Ohnehin konnte sich RTL am Freitag auf sein Nachmittagsprogramm verlassen - vor allem, wenn man auf die erweiterte Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen blickt. Hier erzielte "Barbara Salesch - Das Strafgericht" um 15:00 Uhr bereits 12,7 Prozent Marktanteil, ehe "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" auf 13,4 Prozent kam. Auch der "Blaulicht-Report" punktete in der erweiterten Zielgruppe am Donnerstag mit über 13 Prozent.

Blaulicht war derweil auch in Sat.1 gefragt: Dort war es die Neuauflage von "Notruf" mit Bärbel Schäfer, die für einen schönen Erfolg sorgte. Zwar schalteten um 18:00 Uhr insgesamt nur 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, doch in der Zielgruppe bewegte sich "Notruf" mit einem Marktanteil von 7,3 Prozent klar über dem Senderschnitt. Der Erfolg gelang zudem aus eigener Stärke, denn zwei Folgen von "Lebenretter hautnah" taten sich im Vorfeld mit Werten von 1,8 und 3,1 Prozent deutlich schwerer und auch "Die Landarztpraxis" kam danach nicht über 3,3 Prozent hinaus.

Einen deutlichen Sprung nach oben machte am Donnerstag auch die neue Kochshow "Drei Teller für Lafer", die um 15:00 Uhr mit 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauern einen neuen Bestwert aufstellte und in der Zielgruppe auf 7,3 Prozent Marktanteil. "Das Schnäppchen-Menü" fiel danach jedoch auf 4,5 Prozent zurück. Damit war Sat.1 aber deutlich besser bedient als Das Erste, wo das neue Magazin "Leben. Live" auf desolate 0,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen fiel, nachdem "Rote Rosen" zuvor schon nur 0,6 Prozent schaffte. Für die 15-Uhr-"Tagesschau" wurden sogar 0,0 Prozent beim jungen Publikum ausgewiesen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;