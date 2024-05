Auch wenn das eigentliche Rennen ausschließlich bei Sky zu sehen sein wird, zeigte RTL am Samstagnachmittag als Teil seiner Kooperation mit dem Pay-TV-Sender das Qualifying für den Großen Preis von Monaco in der Formel 1 und erzielte damit recht passable Quoten. Durchschnittlich 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren ab kurz vor 16 Uhr dabei, darunter 190.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe überzeugte die RTL-Übertragung mit einem Marktanteil von 11,3 Prozent.

Allerdings lag Sky gar nicht so weit hinter dem Kölner Sender: Parallel zu RTL punktete der Pay-TV-Sender am Samstag mit starken 8,7 Prozent, fand somit also auch trotz der Free-TV-Ausstrahlung sein Publikum. Insgesamt erreichte Sky mit dem Qualifying durchschnittlich 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei RTL wiederum waren viele direkt danach wieder weg: So kam der "Blaulicht-Report" ab 17:15 Uhr auf nur 3,5 Prozent Marktanteil, ehe das Promi-Magazin "Gala" sogar gerade mal 2,8 Prozent schaffte - das war der schwächste Wert seit dem Start der Sendung.

Während die Formel 1 somit also bei RTL für einen kurzen Aufschwung sorgte, blieb ProSieben am Sonntag durchweg chancenlos, allen voran mit Motorsport. So erreichte der Porsche Carrera Cup um 13:00 Uhr im Schnitt lediglich 60.000 Menschen - wohl gemerkt insgesamt. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei völlig enttäuschenden 1,1 Prozent, ehe auch die DTM danach mit 2,0 Prozent kaum besser abschnitt. Hier waren durchschnittlich 160.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei.

Danach tat sich dann auch die Eishockey-WM ohne deutsche Beteiligung ziemlich schwer: So schwankten die Marktanteile des Halbfinals zwischen Tschechien und Schweden zwischen 3,5 und 4,1 Prozent, ehe sich die Begegnung zwischen Kanada und der Schweiz anschließend kurzzeitig immerhin auf bis zu 5,0 Prozent aufschwang. Gegen das Pokal-Finale ging der ProSieben-Marktanteil nach 20 Uhr aber auf 2,8 Prozent zurück, mehr als 460.000 Fans konnte der Sender zu diesem Zeitpunkt nicht vor den Fernseher locken.

Unterm Strich lag der Tagesmarktanteil von ProSieben am Samstag trotz zahlreicher Stunden Live-Sport bei nur 4,6 Prozent in der Zielgruppe, womit sich der Sender auf dem sechsten Platz wiederfand.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;