Weil die Bundesliga-Relegation noch überraschend spannend wurde, verzeichnete Sat.1 am Montagabend sehr hohe Quoten (DWDL.de berichtete). Auswirkungen hatte das unter anderem auf Vox, wo eine neue Ausgabe von "Die Höhle der Löwen" nur 1,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete. Es ist die niedrigste Reichweite seit einem Jahr. Und auch beim jungen Publikum lief es so schlecht wie seit Mai 2023 nicht mehr, so wurden bei den 14- bis 49-Jährigen nur noch 7,9 Prozent Marktanteil gemessen. Aber auch damit lag das Format natürlich noch über dem Senderschnitt von Vox.

Bei RTLzwei verabschiedeten sich derweil die "Geissens" aus der aktuellen Staffel - und auch hier lief es etwas schlechter als zuletzt. 630.000 Menschen schalteten ein, in der klassischen Zielgruppe wurden so 5,3 Prozent Marktanteil gemessen. In der Vorwoche holte die Dokusoap noch 7,8 Prozent. "Davina & Shania - We Love Monaco" steigerte sich an diesem Montag im Anschluss noch leicht auf 5,6 Prozent, 690.000 Menschen sahen zu. Auf die Millionärsfamilie müssen die RTLzwei-Zuschauer in den kommenden Wochen übrigens nicht verzichten, es sind etliche Wiederholungen am Montagabend eingeplant.

Am besten schlug sich gegen die Bundesliga-Relegation beim jungen Publikum noch "Wer wird Millionär?" - auch hier war übrigens die letzte Ausgabe vor der Sommerpause zu sehen. 590.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für 11,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe - es ist der niedrigste Wert, den Günther Jauch im laufenden Jahr holte. Insgesamt schalteten 3,14 Millionen Menschen ein, was RTL vor Das Erste katapultierte.

Für ProSieben lief der Abend mal wieder ziemlich ernüchternd: Eine neue Ausgabe von "Young Sheldon" hielt sich zunächst zwar noch bei 8,7 Prozent Marktanteil, mit alten Folgen waren danach aber teilweise nur noch 5,2 Prozent drin. Drei neue Folgen von "How I Met Your Father" kamen in der Spitze auf lediglich 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die Marktanteile lagen zwischen 2,4 und 2,6 Prozent.

