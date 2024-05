am 28.05.2024 - 09:35 Uhr

Neue Formate und alte, die bald enden: In der Daytime der deutschen Fernsehsender ist aktuell ziemlich viel Bewegung. Am Montag glänzte jedoch ein Format, das seit nunmehr fast 30 Jahren fest zum Programm von RTL gehört: "Unter Uns". Die Folge erreichte 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, was um rund 100.000 über dem aktuellen Jahresschnitt liegt. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 14,6 Prozent Marktanteil gemessen, besser lief es für die Daily zuletzt 2022.

Der Erfolg ist auch deshalb so bemerkenswert, weil er auf eigener Kraft entstanden ist: "Unter Uns" steigerte die Reichweite in der klassischen Zielgruppe von zunächst 80.000 ("Blaulicht-Report") auf 250.000. Die Scripted Reality erreichte so nur 6,2 Prozent Marktanteil, kam aber auf eine insgesamt höhere Reichweite: 1,02 Millionen Menschen sahen zu. Und auch nach "Unter Uns" ging es zunächst bergab: "Explosiv" kam nur auf 8,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, "Exclusiv" steigerte sich später jedoch wieder auf 15 Prozent.

Im Sat.1-Programm haben derweil die Kochshows "Drei Teller für Lafer" und "Das Schnäppchen-Menü" die Sendeplätze getauscht - geholfen hat das zum Start in die neue Woche aber nicht. Johann Lafer erzielte auf dem neuen Sendeplatz um 16 Uhr nur 2,8 Prozent Marktanteil und das "Schnäppchen-Menü" war zuvor nur zu 3,5 Prozent gut. Am Vorabend legt derweil die "Landarztpraxis" weiter zu: 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sind ein neuer Bestwert für Staffel zwei, der Zielgruppen-Marktanteil lag bei 5,4 Prozent.

Bei RTLzwei starteten um 17 Uhr derweil neue Ausgaben von "Hartz Rot Gold", der Marktanteil lag nur bei 3,7 Prozent - und doch war es noch das erfolgreichste Programm. "Hartz und herzlich" lag zuvor nur bei 2,6 Prozent und "Köln 50667" macht wenige Tage vor dem endgültigen Aus im linearen Programm keine Anstalten, sich noch einmal zu steigern. Die Soap blieb bei 1,0 Prozent hängen. Völlig in die Hose gegangen ist dagegen der Plan von Vox, mit einer alten Ausgabe von "Hautnah: Die Tierklinik" neues Publikum am Nachmittag anzusprechen. Nur 130.000 Menschen waren ab 14 Uhr mit dabei, das Marktanteil lag bei katastrophalen 0,9 Prozent.

Ganz so schlecht wie das Tier-Format läuft es für das neue ARD-Magazin "Leben. Live" zwar nicht, gut sind die Quoten aber auch hier nicht. So lag das Format auch zum Start in die neue Woche bei nur 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, 30.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Mit 3,4 (gesamt) und 2,1 Prozent (14-49) Marktanteil lief es einmal mehr richtig schlecht. "Rote Rosen" lag zuvor noch bei 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 10,6 Prozent beim Gesamtpublikum.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;