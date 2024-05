am 29.05.2024 - 08:56 Uhr

Bei der Erstliga-Relegation zwischen Bochum und Düsseldorf ist es am Montag im Rückspiel bis ins Elfmeterschießen gegangen, das sorgte für rasant steigende Sat.1-Quoten (DWDL.de berichtete). Ganz so dramatisch verlief das Rückspiel in der Zweitliga-Relegation zwischen Regensburg und Wiesbaden nun nicht, die Werte aus dem Hinspiel konnte Sat.1 aber trotzdem übertreffen.

In der ersten Halbzeit sahen am Dienstag 1,78 Millionen Menschen zu, das waren fast 300.000 mehr als wenige Tage zuvor. Die zweiten 45 Minuten wurden dann sogar von 2,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen, das Hinspiel lag nur bei einer Reichweite von 1,99 Millionen. Während für Sat.1 damit zunächst nur 8,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum drin waren, wurden in der zweiten Halbzeit sehr gute 14,8 Prozent gemessen.

Und auch die Nachberichterstattung war noch sehr gefragt, damit erzielte Sat.1 ansehnliche 12,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Dafür liefen die Vorberichte alles andere als gut, in den rund 40 Minuten vor dem Anpfiff erreichte Sat.1 lediglich 5,4 Prozent. Dass es für Sat.1 trotzdem nur ein Tagesmarktanteil in Höhe von 7,3 Prozent wurde, ist auch auf die Daytime zurückzuführen. Zwischen 11 und 18 Uhr waren 4,9 Prozent Marktanteil das höchste der Gefühle.

Beim jungen Publikum hinter der Zweitliga-Relegation (zumindest der zweiten Halbzeit) landete "Bauer sucht Frau International", das mit 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren auf 12,9 Prozent Marktanteil kam. Insgesamt unterhielt die Kuppelsendung 2,92 Millionen Menschen und lag damit noch vor der Fußball-Übertragung. "Extra" war später schwächer unterwegs: 1,13 Millionen Gesamtzuschauer entsprachen hier noch 8,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Ziemlich überraschend fielen die Quoten für "Jenke." bei ProSieben aus - und das dürfte für gut gelaunte Gesichter in Unterföhring sorgen. Die Sendung erreichte 970.000 Personen, von denen 590.000 aus der klassischen Zielgruppe kamen. Der Marktanteil beim jungen Publikum betrug damit 12,9 Prozent. Das ist deshalb so überraschend, weil es sich bei der Ausgabe um eine Wiederholung gehandelt hatte: Das Zucker-Experiment lief erstmals im November 2023.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;