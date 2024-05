Die "Insider"-Dokureihe des ZDF ist auch deshalb so umstritten, weil darin seltsam verkleidete "Insider" über Dinge sprechen, die manchmal gar nicht so spektakulär klingen. Und dennoch ist die Reihe aus Quotensicht ein Erfolg für das ZDF, so auch wieder am vergangenen Dienstag, als man sich mit dem Discounter-Riesen Aldi beschäftigte. Das sahen 2,73 Millionen Menschen, 11,5 Prozent Marktanteil waren die Folge.

Insgesamt lag die Doku damit zwar unter dem Senderschnitt des ZDF, viel besser läuft es für die Mainzer auf dem Sendeplatz am Dienstag um 20:15 Uhr aber nur selten. Und beim jungen Publikum war der Erfolg zudem ungleich größer, auch dort wurden 11,5 Prozent Marktanteil gemessen. Damit lag die "Insider"-Doku weit über dem ZDF-Schnitt bei den 14- bis 49-Jährigen. Einen höheren Marktanteil erzielte das ZDF dienstags zur besten Sendezeit zuletzt im März - damals mit einer "Insider"-Doku über die Deutsche Bahn.

"Frontal" konnte diese Werte des Vorprogramms nicht halten, das Magazin erreichte lediglich 1,90 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit 7,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum lag man auch unter dem eigenen Jahresschnitt. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,4 Prozent gemessen. Das "heute journal" steigerte sich im Anschluss zumindest insgesamt wieder auf einen zweistelligen Wert, 11,8 Prozent wurden hier bei 2,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gemessen.

Das Erste setzte in der Primetime wie gewohnt auf seine Serien und war damit der erfolgreichste Sender. "Mord mit Aussicht" verfolgten 3,48 Millionen Menschen und "In aller Freundschaft" kam danach noch auf 3,22 Millionen. 14,6 und 13,2 Prozent Marktanteil waren damit drin. Wie im ZDF tat sich das nachfolgende Magazin "Fakt" dann aber ebenfalls schwer: 1,77 Millionen Personen waren mit dabei, das entsprach nur noch 8,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;