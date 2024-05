Für die großen Vox-Eigenproduktionen ist es eine schwierige Woche: Am Montag tat sich bereits die Gründershow "Die Höhle der Löwen" sehr schwer, nun musste auch "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" einen Rücksetzer hinnehmen. Nur 850.000 Menschen sahen sich den Abend mit den Songs von Eko Fresh an, das ist die zweitniedrigste Reichweite der laufenden Staffel. 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten hier außerdem für 7,3 Prozent - einen niedrigeren Marktanteil holte das Format zuletzt vor einem Jahr, im Mai 2023.

Bislang war "Sing meinen Song" in diesem Jahr ziemlich konstant unterwegs. Die Marktanteile in der klassischen Zielgruppe lagen bei allen fünf gezeigten Ausgaben zwischen 9,5 und 10,2 Prozent (vorläufig gewichtet). Die 7,3 Prozent jetzt sind also ein deutlicher Schritt zurück - gleichzeitig musste das Format, ähnlich wie "Die Höhle der Löwen" am Montag, gegen eine vergleichsweise starke Fußball-Übertragung in Sat.1 ran. Die "Eko-Fresh-Story" erzielte am späten Abend nur noch 5,3 Prozent Marktanteil.

Auch bei RTLzwei kann man nur bedingt mit dem Abend zufrieden sein: "Armes Deutschland" verzeichnete 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil lag bei 4,5 Prozent. Damit lag die Reihe zwar über dem Senderschnitt, ein durchschlagender Erfolg war sie aber nicht. Eine Wiederholung des Formats steigerte sich später immerhin noch auf 5,8 Prozent.

Überhaupt keine Chance gegen die Konkurrenz hatte Kabel Eins in der Primetime: Mit dem Film "Miss Bodyguard" erreichte man nur 3,7 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Dafür konnte man sich am späten Abend noch deutlich steigern: "Der Kautions-Cop" erzielte 6,5 Prozent Marktanteil. Den Film sahen bis nach Mitternacht im Schnitt 530.000 Menschen.

Erfolgreichster Nischensender war unterdessen RTLup, sowohl insgesamt (3,2 Prozent), als auch bei den 14- bis 49-Jährigen (3,4 Prozent) war der Kanal sehr stark unterwegs. Das lag einerseits an den Gerichtsshows und dem "Blaulicht-Report", diese Formate performten tagsüber fast durchweg sehr gut. Andererseits war aber auch "Law & Order: SVU" vor allem am späten Abend sehr gefragt, tief in der Nacht erzielte RTLup mit der US-Serie 10,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;