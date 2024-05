Zwei weitere Folgen der ZDF-True-Crime-Sendung "XY gelöst" mit Sven Voss sicherten sich in der Primetime am Mittwoch die besten Reichweiten bei den 14- bis 49-Jährigen. Mit 0,59 und 0,66 Millionen zusehenden Personen in besagter Altersspanne gab es an der Sendung kein Vorbeikommen. Mit Blick auf das Publikumsinteresse lag sie auf ähnlichem Niveau wie sieben Tage zuvor, die Marktanteile wurden aber nochmals ausgebaut: Auf 14,1 und 14,4 Prozent. Insgesamt kam das Format auf 3,78 und 4,13 Millionen zusehende Personen. Sowohl insgesamt als auch bei den Jüngeren war mit Blick auf den kompletten Programmtag nur die "Tagesschau" erfolgreicher. Allein im Ersten schauten ab 20 Uhr 4,32 Millionen Menschen zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;