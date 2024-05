Seit zweieinhalb Wochen wird im Sat.1-Nachmittags-Programm nun gekocht, doch die bisherigen Erfolge von "Drei Teller für Lafer" und "Das Schnäppchen-Menü" waren noch arg überschaubar. Seit dieser Woche haben beide Formate nun die Sendeplätze getauscht. Konkret geht Lafer nun nicht mehr um 15 Uhr auf Sendung, sondern um 16 Uhr, entsprechend früher dran ist "Das Schnäppchen-Menü" mit Alexander Kumptner. Am Mittwoch sicherte sich die von just friends kommende Produktion den mit Abstand besten Marktanteil in der noch jungen Format-Historie. Gemessen wurden schöne 9,1 Prozent – bisher waren es etwas mehr als sieben Prozent das höchste der Gefühle, der Schnitt aller Folgen liegt gar bei weniger als vier Prozent. Ab 15 Uhr schauten nun rund 300.000 Personen zu, ebenfalls so viele wie linear noch nie.

Bei den Jüngeren lag die Kochsendung dann auch vor "Barbara Salesch" bei RTL – die Gerichtsshow erreichte rund siebeneinhalb Prozent. "Ulrich Wetzel" steigerte sich dort eine Stunde später auf 9,4 Prozent und landete somit klar vor "Drei Teller für Lafer". Das Sat.1-Format kam am Mittwoch auf 4,6 Prozent, profitierte also kaum vom Erfolg des Lead-Ins. Freuen darf sich die Sat.1-Chefetage dennoch über einen weiteren Erfolg.



Die 18-Uhr-Sendung "Notruf" erzielte am Mittwoch ihre bis dato beste Quote. Die Filmpool-Produktion war zuletzt ohnehin schon mehrfach gut unterwegs. Diesmal wurden 8,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe gemessen und der bisherige Rekord nochmals um zwei Zehntel ausgebaut. 0,41 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen durchschnittlich zu.



Eine gute Woche ist es derweil auch für alle drei RTL-Dailys: "Alles was zählt", gesendet um 19:05 Uhr, hatte am Montag und Dienstag fast 15 Prozent erreicht und kam am Mittwoch nun auf knapp elf Prozent. Nach einem sehr schwachen Herbst ist die Eislauf-Serie nun wieder mehr in der Spur. Zuletzt waren die Wochenschnitte sechs Mal in Folge zweistellig. Mit 19,5 Prozent hatte das nachfolgende "GZSZ" am Dienstag einen neuen Jahres-Quoten-Rekord aufgestellt, am Mittwoch kamen die Kiez-Geschichten auf genau 15 Prozent. Schon in der Vorwoche gelang "GZSZ" die quotenstärkste Woche seit September 2023, in dieser Woche könnten die Werte nochmals höher ausfallen.

"Unter uns" (17:30 Uhr) hat in dieser Woche ebenfalls einen Jahres-Rekord aufgestellt – mit den am Montag gemessenen 14,6 Prozent. Am Mittwoch nun wurden etwas mehr als zehn Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten festgestellt. Auch hier könnte diese Woche die quotenstärkste seit Herbstanfang 2023 sein. Stark unterwegs war am Mittwoch übrigens auch RTLzwei in der 17-Uhr-Stunde: "Hartz Rot Gold" räumte 8,3 Prozent Marktanteil ab, ehe dann "Köln 50667" auf weniger als drei Prozent fiel.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;