Es war ein schleppender Start der neuen Staffel von "Kampf der Realitystars" bei RTLzwei Mitte April – weniger als vier Prozent Marktanteil wurden vorläufig gemessen, erst endgültig gewichtet sahen die Quoten etwas besser aus. Unterhalb der Werte der Jahre zuvor blieben sie dennoch. Inzwischen sind die Sorgen des Privatsenders etwas kleiner geworden, weil die ermittelten Quoten besser ausfallen. In dieser Woche erreichte die Produktion erstmals in dieser Staffel vorläufig gewichtet mehr als sieben Prozent – zu Buche standen 7,1 Prozent. Gegenüber der Vorwoche legte die Sendung also um rund eineinhalb Punkte zu. Gemessen wurden zudem 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, was der besten Reichweite der aktuellen Staffel entsprach.

Erst Fahrt aufnehmen musste auch Vox. Dort gab es am Mittwoch gleich mehrere "Bones"-Folgen zu sehen. Die in den USA längst abgesetzte Serie bescherte dem Sender um 20:15 Uhr aber nur knapp viereinhalb Prozent. Sie sorgte aber später am Abend für starke Werte. Die ab 22:07 Uhr gesendete Folge holte 10,4 Prozent – und fast 400.000 junge Zuschauende, was ihr in den Charts der 14- bis 49-Jährigen den achten Platz im Reichweiten-Ranking einbrachte. Nach 23 Uhr ließ die Krimiserie die Quoten gar auf über zwölf Prozent steigen. Davon profitierten auch die nächtlichen Nachrichten des Senders, die auf 13,6 Prozent kamen.



Auch bei Nitro fielen die Quoten am Mittwoch vor allem am späteren Abend stark aus. Der Sender übertrug das Finale der UEFA Europa Conference League. 2,5 Prozent Marktanteil bei den Jungen erzielte die erste Halbzeit des Matches zwischen Piräus und Florenz. Nach dem Seitenwechsel stiegen die Quoten dann auf gute 4,7 Prozent. 0,53 und 0,77 Millionen Personen schauten das Spiel im Schnitt.



Stark gefragt war am späteren Abend zudem ZDFneo: Eine um 21:45 Uhr begonnene "Friesland"-Wiederholung räumte acht Prozent im Gesamtmarkt ab, "Wilsberg" war zuvor auf rund fünf Prozent gekommen. Der 20:15-Uhr-Krimi interessierte im Schnitt 1,19 Millionen Menschen, "Friesland" kam auf starke 1,47 Millionen. Somit lag man grob auf dem Level von Kabel Eins, wo das zur besten Sendezeit gelaufene "Jack Ryan: Shadow Recruit" mit 1,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ein Erfolg war. Die erzielte Gesamt-Reichweite überflügelte etwa die von Sat.1 und ProSieben zur gleichen Zeit ausgestrahlten Programme. Bei den Jüngeren sicherte sich der Film wunderbare 6,9 Prozent Marktanteil.

In der Tagesendabrechnung (14-49) landete Kabel Eins mit 4,7 Prozent gleichauf mit RTLzwei. Vox sicherte sich mit sieben Prozent Platz vier vor Sat.1 (6,6%). ProSieben kam mit 7,6 Prozent als Dritter ins Ziel, RTL mit neun und das ZDF mit acht Prozent lagen noch davor. Nitro wurde mit 2,8 Prozent bestes Spartenprogramm und landete somit zwei Zehntel vor ZDFneo. Stark abgeschnitten hat auch Kabel Eins Doku, das sich über einen durchschnittlichen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,0 Prozent freut.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;