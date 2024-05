Bei Sat.1 ist der nächste Show-Neustart am Donnerstagabend geglückt. Nachdem das "1% Quiz", "The Floor" und das "Allgemeinwissens-Quiz" den Sendeplatz bereits vorgewärmt hatten, legte nun auch "Hast du Töne?" mit Matthias Opdenhövel ein erfolgreiches Comeback hin. Insgesamt schalteten im Schnitt zwar nur 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, die einem Marktanteil von 5,2 Prozent entsprachen, doch vor allem in der Zielgruppe lief es auf Anhieb gut.

Mi 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete "Hast du Töne?" in dieser Altersgruppe einen Marktanteil von 9,0 Prozent und bewegte sich damit sehr deutlich über den Normalwerten von Sat.1. Zugleich lag der Sender nur knapp hinter RTL, wo die Reportage-Reihe "Gecheckt" über die "Tricks der Onlinehändler" auf 1,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 9,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Später am Abend lag RTL mit "RTL Direkt" und "Stern TV Spezial" übrigens auf ähnlicher Flughöhe - hier wurden noch Marktanteile von 9,9 und 9,2 Prozent erzielt.

RTLzwei setzte unterdessen, anders als in den zurückliegenden Monaten, nicht mehr auf Shows am Donnerstagabend. Stattdessen fuhr der Sender mit der neuen Doku-Reihe "Mensch Soldat - Unser Leben mit der Bundeswehr" sehr ordentlich: Auf 4,9 Prozent Marktanteil brachte es der erste Teil in der Zielgruppe. Insgesamt waren im Schnitt 440.000 Personen dabei. Kabel Eins kam ohne seine übliche Dokusoap-Dosis mit dem Spielfilm "Planet der Affen - Revolution" hingegen nicht über 3,1 Prozent hinaus, legte dafür aber nach 23 Uhr mit "American History X" noch einmal auf sehr gute 6,7 Prozent zu. Vox war dagegen schon um 20:15 Uhr mit "Tomb Raider" erfolgreich und kam auf 8,5 Prozent.

An "Germany's next Topmodel" kam zumindest in der Zielgruppe aber auch in dieser Woche kein Sender vorbei, wenngleich die Show - zumindest gemessen an den vorläufig gewichteten Quoten - aktuell etwas von ihrer Stärke eingebüßt hat. Mit 670.000 Fans zwischen 14 und 49 Jahren erzielte die ProSieben-Show diesmal einen Marktanteil von 14,5 Prozent. Insgesamt waren 1,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei, was die zweitniedrigste Reichweite der laufenden Staffel bedeutete.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;