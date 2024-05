am 31.05.2024 - 09:18 Uhr

Während ZDFneo - allen voran beim jungen Publikum einen sehr erfolgreichen Abend erwischte, musste das sonst so erfolgsverwöhnte Hauptprogramm am Donnerstag mit überschaubaren Quoten um 20:15 Uhr leben. Etwas mehr als eine Woche vor der Europawahl hielt sich das Interesse des Publikums daran in argen Grenzen. Deutlich weniger als zwei Millionen Menschen entschieden sich für die ZDF-Sendung "Wie geht's Europa? - Der große Kandidatencheck" mit Dunja Hayali und Mitri Sirin.

Im Schnitt schalteten lediglich 1,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, sodass das ZDF zur besten Sendezeit einen Marktanteil von nur 7,3 Prozent erzielte. Noch schwächer lief es bei den 14- bis 49-Jährigen wo es der Talk nur auf 4,5 Prozent brachte. Von der Schwäche profitierte vor allem der "Zürich-Krimi" im Ersten: "Borchert und die Sünden der Vergangenheit" brachte es auf 5,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - und lag damit nur geringfügig unter dem Wert der Erstausstrahlung im Vorjahr. Der Gesamt-Marktanteil belief sich auf stolze 22,9 Prozent.

Das Politmagazin "Kontraste" fiel danach allerdings bereits auf 2,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und musste sich hauchdünn dem "heute-journal" geschlagen geben, das sich nach dem schwachen Europawahl-Talk immerhin auf 2,65 Millionen steigerte. "Maybrit Illner" erreichte schließlich noch 2,14 Millionen Menschen, ehe "Markus Lanz" mit 1,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern schließlich auf gute 13,5 Prozent Marktanteil kam.

Im Ersten wiederum erreichten die "Tagesthemen" im weiteren Verlauf des Abends durchschnittlich 2,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, für "Nuhr im Ersten" waren danach 1,73 Millionen sowie ein Marktanteil von 11,9 Prozent drin. Bülent Ceylan konnte mit seiner Comedyshow "Babbel Net!" nicht ganz mithalten und fiel zu später Stunde auf 940.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die 8,7 Prozent Marktanteil entsprachen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;