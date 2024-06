© RTL / Anne Werner

Am Dienstag sicherte sich das "RTL EM-Studio" die bisher mit Abstand besten Quoten. Das lag in erster Linie am sehr gefragten EM-Spiel zwischen der Türkei und Georgien, das RTL ab 18 Uhr im Angebot hatte. Chancenlos blieb später am Abend "Doctor's Diary".