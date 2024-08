Das Ende der Olympischen Spiele rückt immer näher – am Sonntagabend wird Paris 2024 schon wieder in die Geschichtsbücher eingegangen sein. Insofern sind es jetzt schon die letzten Entscheidungen, die noch anstehen. Die Live-Übertragung der Wettbewerbe hat dem Ersten am Donnerstag besonders hohe Werte eingebracht. So sendete Das Erste ab 20 Uhr Leichtathletik und sicherte sich damit besonders starke 7,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Schnitt. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die ermittelte Quote bei 46,3 Prozent – ebenfalls ein für die Sendezeit außergewöhnlich hoher Wert.

Ab 21 Uhr erreichte Tischtennis dann noch 7,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, mit 45 Prozent bei den Jüngeren blieb die Übertragung äußerst gefragt. 4,71 Millionen Menschen sahen übrigens die "Tagesschau" im Ersten, die ausnahmsweise schon um kurz nach halb acht lief.



Auch am Vorabend schon hatte Das Erste mit den Wettbewerben aus Frankreich gepunktet. So kamen Basketball-Bilder des Spiels Frankreich gegen Deutschland ab 17:30 Uhr etwa auf knapp viereinhalb Millionen zusehende Personen. 31,4 Prozent wurden insgesamt gemessen, knapp über 38 Prozent beim jungen Publikum. Das schlagzeilenträchtige Hockey-Spiel zwischen Deutschland und den Niederlanden erreichte später sogar rund 5,8 Millionen Fans. Insgesamt schauten 28,7 Prozent zu, bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte die Quote auf über 39 Prozent.

Wenig verwunderlich also, dass Das Erste den Donnertag in den TV-Rankings mehr als deutlich dominierte. 21 der 25 meistgesehenen TV-Formate liefen dort, bei den 14- bis 49-Jährigen waren es sogar 24 der 25 (weiter hinten mischte sich nur "GZSZ" dazwischen). Mit 27,8 Prozent Tagesmarktanteil führte Das Erste das Feld an, das ZDF sicherte sich passable 11,8 Prozent und wurde Zweiter. Stärkster Privater war RTL mit 6,3 Prozent. Bei den Jüngeren kam Das Erste sogar auf spitzenmäßige 32,6 Prozent – RTL als Zweiter sicherte sich 7,5 Prozent, Sat.1 wurde mit 5,5 Prozent Dritter.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;