Bruttoreichweitenstärkste Marken im TV vom 25.05.2025

Marke Anzahl Spots Bruttoreichweite

(XRP) 1 Haribo 210 131,33 2 Shop Apotheke 206 126,02 3 Vinted 247 90,88 4 Sky 981 87,04 5 trivago 219 86,72 6 Amazon 155 80,55 7 Gillette 129 76,63 8 Enpal 373 75,62 9 Müller 132 73,41 10 Wirkaufendeinauto 198 71,20 11 McDonalds 187 70,86 12 Coral 136 66,52 13 Samsung 115 64,82 14 1 und 1 119 64,26 15 Kaufland 78 63,97

Quelle: All Eyes On Screens; XRP steht für Exact Ratings Points, GRP auf Basis sekundengenauer Analyse

Zur Erläuterung der Zahlen: All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Nachdem es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweiten jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.