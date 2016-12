2016: Das Jahr aus Sicht der TV-Sender

© ARD/ZDF/RTL/ProSiebenSat.1/Discovery/Sky

Die zurückliegenden zwölf Monate hatten für die TV-Konzerne einiges zu bieten. So wird inzwischen auf vielen Ebenen zusammengearbeitet - trotz früherer Bedenken. Wir haben uns umgehört, wie es den Sendern 2016 erging und was 2017 kommt.

Mit der Fußball-EM und den Olympischen Sommerspielen ist 2016 für das Fernsehen ohne Frage ein großes Sportjahr gewesen. Daneben gab es aber auch noch etliche nachrichtliche Großereignisse und natürlich neue Shows, Serien und Filme. Nun neigt sich das Jahr 2016 dem Ende, aus Sicht der Sender gab es einige Höhepunkte. DWDL.de hat mit den sechs größten Sendergruppen gesprochen und die Verantwortlichen um eine Einschätzung gebeten: War 2016 ein gutes Jahr für das Fernsehen? Wo gibt es noch Probleme? Und was steht im kommenden Jahr an?



Auch die Privaten zeigen sich zufrieden: "Es war ein gutes Jahr für die Zuschauer dank einer großen Bandbreite an Angeboten und neuen Inhalten", sagt Anke Schäferkordt, CEO der RTL Group sowie Geschäftsführerin der Mediengruppe RTL, und verweist auf Hit-Formate wie "Ninja Warrior Germany" und "Club der roten Bänder". Wolfgang Link, Geschäftsführer von ProSiebenSat.1 TV Deutschland, sagt, alle Sender hätten in diesem Jahr "immer wieder das Lagerfeuer angezündet". Das könne sonst kein anderes Medium. Sky-Geschäftsführer Carsten Schmidt ergänzt, 2016 sei erfolgreich, weil die lineare TV-Nutzung hoch geblieben sei und sich der On-Demand-Bereich zu einem "konstanten Wachstumstreiber entwickelt" habe. Auch für Sky sei das Jahr ein Erfolg, so Schmidt. "Wir haben den Turnaround geschafft und Sky Deutschland profitabel gemacht." Nun wolle man weiter wachsen.



Der Erwerb der Olympia-Rechte macht Aigner-Drews besonders stolz, ebenso die Tatsache, dass Eurosport demnächst die Freitags-Spiele der Fußball Bundesliga zeigt. Beides sei eine "Mammutleistung und ein riesiger Schritt für unser Portfolio", so Aigner-Drews. Im kommenden Jahr werde man sich darauf konzentrieren, sowohl die Olympischen Spiele als auch die Bundesliga für Zuschauer und Geschäftspartner "attraktiv" umzusetzen. Wie die Umsetzung vor allem für die Zuschauer erfolgt, dürften auch ARD und ZDF mit Interesse verfolgen. "Ich bin sehr gespannt, ob Discovery/Eurosport wirklich mit dem gleichen Engagement auf die deutschen Athleten und auf kritische Aspekte wie Doping blicken wird, wie wir das getan haben", sagt Thomas Bellut.



"Die beste Show der Welt" ist das neue "Wetten, dass...?"

Volker Herres hatte zuletzt Freude mit der Quiz-Leiste am Vorabend, die in diesem Jahr für spürbar steigende Quoten sorgte. Dafür ist am Nachmittag eine Baustelle aufgebrochen, wo "Sturm der Liebe" zwar weiterhin noch gut läuft, inzwischen aber recht deutlich vom ZDF und "Bares für Rares" abgehängt wurde. Er könne sich daher im Tagesverlauf noch Optimierungen vorstellen, so Herres. Sehr zufrieden zeigt sich der Programmdirektor mit der Performance der verschiedenen Unterhaltungs-Shows in der Primetime: "Die Shows im Ersten sind 2016 die meistgesehenen am Abend. Das gefällt mir." Darüber hinaus habe er sich sehr über "Terror" und die journalistischen Enthüllungen über systematisches Doping im Sport oder internationale Steuerhinterziehung in Panama gefreut.