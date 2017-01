Quoten-Krise der Geissens: Der TV-Kult ist verblasst

© RTL II

Von Überfliegern zu Sorgenkindern: "Die Geissens" sind inzwischen im Quoten-Tief angekommen - und sind damit nicht alleine. Vor Weihnachten tat sich plötzlich auch Daniela Katzenberger schwer. Bei RTL II gibt man sich bislang noch gelassen.

Als Carmen und Robert Geiss vor sechs Jahren den Bildschirm eroberten, rieben sich viele Zuschauer verwundert die Augen. Dass das Millionärs-Ehepaar seinen Reichtum ungeniert zur Schau stellte und nebenbei mit frechen Sprüchen um die Ecke kam, rief Publikum und Parodisten in beachtlicher Geschwindigkeit auf den Plan. Auf diese Weise wurden die beiden etwas, das man im Fernsehen häufig ein wenig vorschnell als "Kult" preist. Am größten war der Kult vor gut vier Jahren: Damals, im Dezember 2012, schalteten an einem Montagabend fast zweieinhalb Millionen Zuschauer ein und der Marktanteil lag bei mehr als dem Doppelten des Senderschnitts.

Heute wäre man bei RTL II wohl ganz gerne auch mit der Hälfte dessen zufrieden. Längst schon sind die Quoten der "Geissens" nicht mehr glamourös, sondern vor allem schrecklich. Um einen zweistelligen Marktanteil zu finden, muss schon bis in den Herbst 2014 zurückgehen - die aktuellen Folgen bringen es gar nur noch mit Mühe auf fünf Prozent der jungen Zuschauer, in dieser Woche lag der Marktanteil zeitweise sogar bei weniger als vier Prozent. Keine Frage: Aus den einstigen Quotenkönigen sind Sorgenkinder geworden, die es zuletzt nicht mal mehr schafften, eine Million Zuschauer vor den Fernseher zu locken, an diesem Montag waren es gerade mal 650.000. Für den Sender eine besorgniserregende Entwicklung, droht ihm doch mit dem Paar ein wichtiger Stützpfeiler abhanden zu kommen.

Wie schnell sich das Blatt wenden kann, bekam jüngst auch Daniela Katzenberger zu spüren. Noch im Sommer mit ihrer Live-Hochzeit obenauf, hielt sich das Interesse an ihren Weihnachtsvorbereitungen in Grenzen. Den Heiligabend wollten sogar nicht mal vier Prozent der für die Werbewirtschaft wichtigen 14- bis 49-Jährigen mit Katzenberger verbringen. Für RTL II sind die rückläufigen Quoten von Katzenberger und den Geissens zumindest offiziell noch kein Grund zur Besorgnis. "Kein TV-Format bleibt über viele Jahre auf gleichbleibend hohem Niveau, es gibt immer unterschiedlich starke Phasen", sagt RTL-II-Sprecher Martin Blickhan gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de.



"Die Herausforderung unserer Programmmacher liegt darin, in der Welt unserer Protagonisten immer wieder neue Geschichten zu finden und spannend zu erzählen", führt er weiter aus. "So ist es ja bei allen lang andauernden menschlichen Beziehungen: Bei aller angenehmen Vertrautheit will man dann und wann auch überrascht werden." Am Beispiel von Daniela Katzenberger lässt sich ganz gut erahnen, was Blickhan meint. Einst als "Kult-Blondine" bei Vox bekanntgeworden, dauerte es nicht lange, bis der Kölner Sender ihr ein eigenes Format spendierte und damit starke Quoten verbuchte. Doch als es plötzlich nichts mehr zu erzählen gab, ließ das Interesse schlagartig nach.

Dass Katzenberger im vorigen Jahr bei RTL II zwischenzeitlich wieder große Erfolge feiern konnte, lag letztlich weniger am neuen Sender, als viel mehr an der Tatsache, dass ihr Leben mit frischer Liebe und süßem Nachwuchs endlich wieder etwas bot, das findige Fernsehmacher in Szene setzen konnten. Ihre Weihnachtsvorbereitungen waren später hingegen wohl schlicht zu irrelevant, sodass sich die Zuschauer wieder abwandten. Bei RTL II spricht man von einer "ständigen Weiterentwicklung unserer Dokusoaps", die etwa mit Events und Spin-offs gelingen soll. "Nehmen Sie als Beispiel die erfolgreiche Verlängerung 'Lecker Schmecker Wollny' oder auch die Katzenberger-Hochzeit, mit der wir Marktführer am Samstagabend waren", sagt RTL-II-Sprecher Martin Blickhan und verweist lieber auf "bemerkenswerte Erfolge" des vergangenen Jahres.

Aktuell stellt sich die Situation dagegen längst nicht so erfreulich dar, wie die jüngsten Quoten-Rückschläge der "Geissens" zeigen. Bei RTL II sieht man jedoch nach wie vor Potenzial für eine Rückkehr auf die Erfolgsschiene. "Die Geissens gehören zu den wenigen deutschen TV-Facebook-Millionären. Das zeigt auch, wie groß die Fangemeinde ist", heißt es aus Grünwald. Steigende Reichweiten erhofft sich der Sender vor allem durch den "Schatz der Geissens", den das Glamour-Paar Mitte Februar erstmals in Deutschland verstecken wird, nachdem RTL II im vorigen Jahr schon einmal ein ähnliches Special in der Karibik angesiedelt hatte. Nicht ausgeschlossen, dass die Doku-Reihe ihren Zenit aber auch ganz einfach weit überschritten hat.