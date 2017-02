Für bessere Video-Ads: Facebook & Mediacom kooperieren

Mit dem Projekt "Køre" wollen das Social Network und Deutschlands größte Media-Agentur wirksamere Werbespots produzieren. Außerdem: Omnicom bringt seine Agentur Hearts & Science nach Deutschland. Ströer vermarktet Bauer-Webseiten.



Zwei Riesen tun sich zusammen, um ihre Videowerbung zu verbessern:und, Deutschlands größte Media-Agentur, starten im März das(dänisch für "gehen"), dessen Ziel es laut den Partnern ist, "Bewegtbildformate von Werbungtreibenden für die Anforderungen in Social Feeds zu optimieren". Deutschland ist der zweite Markt für diese Kooperation, nachdem sie im vergangenen Herbst zunächst in Großbritannien gestartet war. Bald wollen Facebook und Mediacom "Køre" auch in die USA bringen. Die beiden Forschungsabteilungenundtauschen dabei ihre Daten über Nutzerverhalten und Werbewirkung aus, die Kreativeinheitenundproduzieren entsprechende Video-Ads oder optimieren bestehende."Wie oft sieht man im Alltag TV-Spots, die einfach so 1:1 ins Netz gestellt werden", zitiert das Fachmagazin "W&V". Laut interner Forschung werde nur ein verschwindend geringer Anteil von 1,6 Prozent solcher unbearbeiteter Spots vollständig angesehen. Nicht einmal jeder vierte Spot auf Facebook könne verstanden werden, weil dortliefen. Laut Wagner sind die drei wichtigsten Anforderungen an Video-Ads bei Facebook diese: Sie müssten ohne Ton verständlich sein, die Marke innerhalb der ersten 1,7 Sekunden nennen und für dieoptimiert sein. "Ergebnisse aus Großbritannien zeigen, dass ein Feed-Ready-Spot in Social Media von 20 Prozent mehr Nutzern angesehen wird als ein TV-Spot im gleichen Umfeld", so Wagner gegenüber "W&V".Aufs Herz und auf die Wissenschaft setzt die: Ihre vor einem Jahr, am Valentinstag 2016, im US-Markt gegründete Agenturgeht nun auch in Deutschland an den Start. Alssoll sie an den beidenim ersten Jahr auf mindestens 50 Mitarbeiter anwachsen, zum Managing Director wurdeberufen. Mit Media-Billings von rund zwei Milliarden US-Dollar ist Hearts & Science im aktuellen Recma-Ranking der. Bislang arbeiten 800 Angestellte an 16 Standorten. Nach eigenen Angaben entsteht bei der Omnicom-Tochter jede Strategie aus der Analyse und Nutzung von Daten, mit dem Ziel, einen "skalier- und messbaren Beitrag zum Unternehmenserfolg von Kunden zu leisten"."Hearts & Science steht für einen– mit keinem geringeren Anspruch, als die", so Rahn. "Unser entscheidender Vorteil ist, dass wir durch unsere Neugründung nicht erst alte Zöpfe abschneiden oder Prozesse aufwändig neu- oder umdefinieren müssen. Wir haben von Anfang an datenzentrierte und agile Ansätze in unsere Arbeitsweisen integriert. Das macht uns nicht nur konsequenter, in dem was wir tun, sondern auch schneller und wendiger." In alle Kundenteams der Agentur sindfest integriert, die gemeinsam mit den Media- und Kommunikationsexperten an der Entwicklung von Kampagnen und Strategien mitwirken. Technologien, Daten und Insights sind dem jeweiligen Kunden dabei über ein individualisiertes Kundenportal zugänglich.Neuer Mandant für die: Vom 1. April an hat der Vermarkter die, einer Tochter der Bauer Media Group, im Portfolio. Dies sind die Frauenportale "" und "", zu dem auch "InTouch-Online" gehört, das Jugendportal "", das Männerportal "", das Handwerkerportal "" sowie die Seiten "", "", "" und "". Zusammen erreichen sie laut AGOF 12,83 Millionen monatliche Unique User. "Der Erfolg der Bauer Media Group im Anzeigenmarkt basiert auf Cross-Content-Vermarktung", so Dirk Wiedenmann, Geschäftsleiter Bauer Advertising. "Ein vitales Digitalgeschäft ist dafür ein wichtiger Baustein. Die Bauer Media Group ist überzeugt, gemeinsam mit Ströer die Marktausschöpfung in diesem Bereich erheblich zu verbessern.", der Vermarkter von Gruner + Jahr, übernimmt dieaus der Media Group Medweth. Die zugehörigen WoM-Aktionsmarken "#jolietesterin", "Mädchen Testerin", "Madame Testlounge" und "Familien testen" werden zu diesem Zweckund exklusiv von EMS vermarktet. Schon seit Jahresbeginn vermarktet EMS das Portfolio der Vision Net AG, der Digitaltochter des Medweth-Verlags. Zusammen mit den entsprechenden G+J-Marken sollen Synergien im Frauen-, Luxus- und Familiensegment ausgeschöpft werden. "Die Markenjury-Plattform bietet mit ihrer fünfjährigen Erfolgsgeschichte und ihrer Ausrichtung auf professionelles Premium-Word-of-Mouth-Marketing die idealen Voraussetzungen für unsere WoM-Marken, zukünftig noch stärker vom Wachstumsmarkt Empfehlungsmarketing zu profitieren", so Elisabeth Keihl, Chief Business Officer von Vision Net."Für die TV-Sender geht es jetzt ans Eingemachte", glaubt, seit Oktober. Im Interview mit "Horizont Online" erklärt er seine Prognose, dassseien: "Wir waren in Deutschland bei der Distribution von Streaming-Diensten lange Zeit hinten dran. Das ändert sich gerade massiv, allen voran durch Amazon Prime. Bisher haben sich die großen TV-Sender sehr clever behauptet, indem sie einen Kleinstsender nach dem anderen auf den Markt gebracht haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so weitergeht. Noch einmal zwei neue Sender pro TV-Konzern gibt der Markt einfach nicht her. Daher glaube ich, dass wir bald den."