Facebook lässt sich prüfen, Mediaplus mit neuen Filialen

Die Berliner Firma Meetrics soll die Sichtbarkeit von Werbekampagnen auf Facebook neutral verifizieren. Außerdem: GroupM nimmt eine neue zentrale Technologieplattform in Betrieb. Mediaplus ist nun auch in Köln und Berlin vertreten.



steigende Nachfrage nach Sichtbarkeitsmessungen im europäischen Ausland. Vor dem Hintergrund beachtenswerter Investitionen in soziale Netzwerke für die internationalen Werbeaktivitäten ist diese Partnerschaft wegweisend und erleichtert die länderübergreifende Kampagnenplanung für unsere Werbekunden."





© GroupM GroupM rüstet auf in Sachen Technologie: Mit der M-Platform greifen alle deutschen Agenturen der Gruppe ab sofort auf eine zentrale Plattform für Media-Planning-Applikationen, Data-Analytics-Tools und digitale Services zu. Damit verfügen die Mediaplaner bei Mediacom, Mindshare, MEC und Maxus laut GroupM über " Zielgruppen-Insights aus hunderten Datenquellen für die erfolgreiche Konsumentenansprache sowie ein umfassendes Set an optimalen Lösungen für die Planung, Implementierung und das Reporting digitaler Werbekampagnen aus einer Hand". Ziel von M-Platform sei es, die GroupM-Agenturen in der Beratung und Umsetzung digitaler Werbekampagnen zu unterstützen. Karin Ross, die als Chief Operating Officer von GroupM Deutschland auch den Investment-Bereich verantwortet. Operativ geleitet wird M-Platform von Bernd Hoffmann als Chief Client Officer und Daniela Tollert als Chief Activation Officer.





© Mediaplus Mediaplus, die inhabergeführte Media-Agentur der Serviceplan-Gruppe, ist nun auch in Köln und Berlin vertreten. Mediaplus Köln soll das Angebot in Nordrhein-Westfalen ergänzen, das dort bereits seit 2012 von der Agentur Mediaplus Regio gemacht wird. Zu deren Kunden zählen Hornbach Regional, Pulmoll, Samsonite oder der WDR. Zusätzlich zu den 20 Mitarbeitern von Mediaplus Regio hat Mediaplus Köln mit zehn Angestellten losgelegt. Geschäftsführer sind Esther Busch und Thomas Bathelt, die gemeinsam auch Mediaplus Regio leiten. "Das Interesse der Unternehmen an einem integrierten und innovativen Mediaangebot in Köln und der weiteren Umgebung ist enorm", sagt Busch. "So ist es eine für uns logische Konsequenz, nun neben Mediaplus Regio auch mit Mediaplus im Haus der Kommunikation vertreten zu sein." Auch in Berlin ist Mediaplus ins Haus der Kommunikation von Serviceplan gezogen. In der dortigen Niederlassung führen Esther Busch und Andreas Fuhlisch die Geschäfte.





Diese Streitfrage erhitzt mit schöner Regelmäßigkeit die Gemüter. Gerade erst warfen die Chefs des ProSiebenSat.1-Vermarkters SevenOne Media dem Social Network "", "" und Kommunikation an der "Grenze zur Scharlatanerie" vor ( DWDL.de berichtete ). Vorausgegangen war eine umstrittene Facebook-Studie über Wirksamkeit und Effizienz von Videowerbung auf der eigenen Plattform im Vergleich zu TV-Spots. Auch noch nicht vergessen sind gewisse Rechenfehler bei der Ermittlung der Sehdauer von Videos, die Facebook im Herbst einräumen musste.Nun will das Netzwerk einen Schritt in Richtung Transparenz wagen und geht eineein, um diezu lassen. In den kommenden Monaten soll Meetrics den Werbungtreibendenanbieten."Der Geschäftserfolg unserer Kunden steht für uns immer an erster Stelle", sagt. "Die Wirkung unserer Dienste wurde in vielen unabhängigen Studien immer wieder nachgewiesen. Transparenz über die Sichtbarkeit der verschiedenen Werbeformen von Facebook gehört in der Erfolgsmessung vieler Brand Advertiser dazu. Wir freuen uns daher auf die Zusammenarbeit mit Meetrics und die damit einhergehende. In Zukunft wird es aber auch wichtig werden, die gängigen Marktstandards – insbesondere im Hinblick auf den mobilen Medienkonsum – neu zu denken.", sieht auch eine "