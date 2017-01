Last Minute: Sky sichert sich Handball-WM-Rechte

© Sky

Lange sah es so aus, als würde die Handball-WM gar nicht im deutschen Fernsehen zu sehen sein. Jetzt hat sich mit Sky allerdings doch noch ein TV-Partner gefunden. Wer die Spiele der Nationalmannschaft sehen möchte, muss also bezahlen...

Quasi in letzter Minute sind die TV-Rechte an der schon Mitte Januar in Katar startenden Handball-Weltmeisterschaft vergeben worden. Nachdem ARD und ZDF zu Beginn des Monats entnervt ihren Rückzug aus dem Rechte-Poker erklärten, hat sich nun Sky die Rechte gesichert. Insgesamt umfasst die Live-Berichterstattung von Sky alle 88 Begegnungen des am 15. Januar 2015 beginnenden Handball-Großereignisses in der Wüste. Neben den TV-Übertragungsrechten beinhaltet der Rechtevertrag auch die Internet-, IPTV- und Mobile-Rechte für Deutschland und Österreich.

Die Vereinbarung sieht vor, dass Sky alle Spiele der deutschen und österreichischen Nationalmannschaften sowie ausgewählte Spitzenspiele für Abonnenten des Sport-Pakets live übertragen wird. Das Angebot beinhaltet mindestens 15 Gruppenspiele, zwei Achtelfinal-Begegnungen, alle Viertel- und Halbfinalpaarungen, das Finale am 1. Februar sowie etwaige Platzierungsspiele der Nationalmannschaften aus Deutschland und Österreich. Zum Turnierauftakt am 15. Januar überträgt Sky das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Katar und Brasilien, tags darauf dann das erste Gruppenspiel des DHB-Teams gegen Polen. Alle übrigen Partien werden mit englischem Kommentar im Live-Stream auf sky.de zu sehen sein - dieser soll, im Gegensatz zu den Partien mit deutscher Beteiligung, für jedermann kostenfrei abrufbar sein.

Zuletzt hatte unter anderem auch Sport1 versucht, mit dem Rechteinhaber Be In Sport eine Einigung zu erzielen - allerdings bot man ebenfalls bloß für die Pay-TV-Rechte. Die hat sich nun jedoch die Konkurrenz gesichert. Sky hatte noch kurz vor Weihnachten betont, eine Übertragung der Handball-WM sei nicht geplant - was freilich keiner kompletten Absage gleichkam. Der Erwerb macht allerdings durchaus Sinn, schließlich hat Sky bereits seit wenigen Wochen die Handball Champions League im Programm. Die WM ist somit also ganz sicher eine gute Gelegenheit, um bei den Handball-Fans dafür zu trommeln.

Burkhard Weber, Senior Vice President Sports bei Sky Deutschland: "Bereits der Erwerb der langfristigen exklusiven Live-Übertragungsrechte an der Velux EHF Champions League war seitens Sky ein klares Bekenntnis zum Handball als TV-Sport. Als wir nun die Chance hatten, die WM in Katar doch noch im deutschen Fernsehen zu übertragen, haben wir das im Sinne der vielen Handball-Fans kurzfristig möglich gemacht. Wir freuen uns auf das nächste Wintermärchen."

Dass die Handball-WM ins Pay-TV wandert, hängt nicht zuletzt mit dem sogenannten "Overspill" zusammen: Weil die deutschen Free-TV-Sender in anderen Ländern kostenfrei empfangen werden können, sorgte sich die Al-Jazeera-Tochter Be In Sport, die für die Rekordsumme von rund 80 Millionen Euro die weltweiten Fernsehrechte an den jeweils kommenden beiden Handball-Weltmeisterschaften der Männer und Frauen erwarb, um das Interesse anderer Sender im Ausland, etwa in Frankreich, wo die Handball-WM verschlüsselt im Pay-TV zu sehen ist. ARD und ZDF hatten deshalb, aber auch mit Blick auf den engen Zeitplan Anfang Dezember erklärt, aus dem Rechte-Poker auszusteigen.

"Programmplanerisch müssen wir jetzt die Sendeplanung für Januar 2015 final festlegen", sagte der ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky damals. "Gleichzeitig ist hinsichtlich Organisation und Logistik ein Zeitpunkt erreicht, an dem nicht mehr gewährleistet ist, dass Live-Übertragungen aus Katar in der von ARD und ZDF gewohnten Qualität garantiert werden könnten." Tatsächlich drängt die Zeit: Sky hat nun nur noch zwei Wochen Zeit, um sich auf die Weltmeisterschaft vorzubereiten. Wie viel sich der Bezahlsender die Rechte kosten lässt, ist nicht bekannt.