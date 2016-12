Schweizer ersteigert Hirsch - und schenkt ihn Domian

© Screenshot WDR

Die Hirsch-Auktion bei "Domian" hat 43.000 Euro für einen guten Zweck eingebracht. Ein Schweizer hat die Summe gespendet und in der Nacht für eine echte Überraschung gesorgt - den Hirsch will er nämlich gar nicht haben.

In all den Jahren gehörte der weiße Hirsch zum Inventar von "Domian" - nun, kurz vor dem Ende des nächtlichen Telefon-Talks, hat sich WDR-Moderator Jürgen Domian entschlossen, das Maskottchen für einen guten Zweck zu versteigern. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Satte 43.000 Euro war einem Zuschauer der "Hirsch" wert. Wie inzwischen bekannt ist, steht dahinter ein 43-jähriger Schweizer namens Viktor, der zusammen mit seiner Frau in Dubai wohnt und Medizin und Wirtschaft studierte.

In seiner vorletzten Sendung sprach Domian nun mit dem großzügigen Spender, der zugleich eine echte Überraschung für den Moderator parat hielt: "Der Hirsch gehört zu dir, Domian. Wir möchten ihn dir gerne schenken. Der Hirsch gehört zu dir wie die Luft zum Atmen", sagte der Mann in der Nacht zu Freitag am Telefon, woraufhin Domian sichtlich erstaunt war. "Ich bin sprachlos, Viktor", so der Moderator. "Ich bin in jeglicher Weise sprachlos, ob der hohen Summe, die du gespendet hast. Und dann auch noch diese tolle Geste."

Er müsse sich jedoch erst noch überlegen, ob er das Geschenk überhaupt annehmen kann, betonte Domian - doch eine Wahl hat er wohl kaum. "Meine 7-jährige Tochter wünscht sich schon sehr, dass du das annimmst", sagte der Anrufer, der zuvor erklärt hatte, dass der Moderator selbst einer der Gründe dafür gewesen sei, weshalb er sich zusammen mit seiner Familie für die Spende entschieden habe. "Wir sind Fans von dir. Deine Art zu helfen ist vorbildlich", erklärte der Schweizer.





"Domian"-Sendung vom 16. Dezember (Gespräch mit dem Spender ab 25:21)

Zugleich überlege sich seine Familie stets, welche Projekte man finanziell unterstützen wolle. "Das einzige, das wir wirklich wissen, ist, dass wir wieder gehen müssen." In Würde sterben zu können, sei enorm wichtig, daher sei es ein "großes Privileg", das Kölner Mildred-Scheel-Haus mit der Spende zu unterstützen. Tatsächlich soll das Geld an die Palliativstation der Uniklinik Köln fließen, wo erstmals in Deutschland eine Verschmelzung von Palliativmedizin und Hospiz geplant sei, wie Jürgen Domian in seiner Sendung sagte.

Das Gebäude müsse daher für dieses Projekt aufgestockt werden. "Für einen Schwerstkranken ist es äußerst anstrengend und belastend, wieder umzuziehen. Das beste für einen Schwerstkranken ist, dass er in Ruhe gelassen wird, dass er sich einrichten kann - auf die Umgebung, die Pfleger. Deshalb möchten wir das zusammenführen", führte der Moderator aus. Das Geld aus der Hirsch-Aktion soll daher nun als Grundstock in dieses Hospiz einfließen.