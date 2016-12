Goldene Kamera: Kebekus und Kerner in der Jury

© Funke Mediengruppe

Die Jury der Goldenen Kamera hat ihre Arbeit aufgenommen und soll nun aus rund 50 Filmen und Serien die Gewinner in mehreren Kategorien kühren. Der Jury gehören unter anderem Carolin Kebekus, Johannes B. Kerner und Heike Makatsch an.

Im kommenden Jahr werden unter anderem TV-Moderator Johannes B. Kerner und Komikerin Carolin Kebekus darüber entscheiden, wer die Goldene Kamera erhält. Erstmals als Jury-Mitglied ist außerdem Jörg Quoos dabei, der inzwischen als Chefredakteur der Funke-Zentralredaktion fungiert. Die Jury entscheidet über den Besten Fernsehfilm und die besten Schauspieler. In der Kategorie "Bester Mehrteiler / Miniserie" haben die Juroren darüber hinaus ebenso das Sagen wie bei der Vergabe des Nachwuchspreises.

"Wir sind stolz, dass uns auch in diesem Jahr wieder ausgezeichnete Köpfe und Macher der Film- und Fernsehbranche unterstützen", sagte Christian Hellmann, Chefredakteur der Funke-Programmzeitschriften und Vorsitzender Jury. "Comedian Carolin Kebekus und Moderator Johannes B. Kerner haben den Unterhaltungswert im Auge, mit dem mehrfach prämierten Regisseur und Drehbuchautor Friedemann Fromm kommt der präzise Blick für die Produktion in die Diskussion und mit Heike Makatsch sowie Wotan Wilke Möhring stimmen zwei der besten Schauspieler Deutschlands über die Leistungen der Branche ab."

Die Jury hat inzwischen ihre Arbeit aufgenommen und wird rund 50 Filme und Serien sichten, die zuvor von Redakteuren der Funke-Programmzeitschriften ausgewählt wurden. Das ZDF wird die Preisverleihung am Samstag, den 4. März um 20:15 Uhr übertragen. Wer sich am Ende in geheimer Wahl durchsetzen konnte, erfahren übrigens auch die Jurymitglieder erst am Abend der Gala.