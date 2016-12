ProSieben zeigt "Lucifer", Sat.1 "Lethal Weapon"

© Warner/Fox

Eine Free-TV-Premiere und ein Senderwechsel: Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de wird ab Februar nun Sat.1 die US-Serie "Lethal Weapon" nach Deutschland bringen. ProSieben hat teuflichen Ersatz gefunden - und holt "Lucifer" ins Programm.

Die Kinofilme kennt dann wohl doch eher die Zielgruppe von Sat.1 als der ProSieben-Fan: Anfang Februar kommt die Serien-Adaption der erfolgreichen Action-Filme ins deutsche Fernsehen, allerdings nicht bei ProSieben sondern Schwestersender Sat.1. Ab Montag, den 6. Februar laufen die 18 Folgen der ersten Staffel als Deutschland-Premiere.

Bei den LA Screenings im vergangenen Mai war die von Warner produzierte Action-Serie der Favorit der TV-Einkäufer und hat sich im Herbst bei der Ausstrahlung auf Fox auch beim US-Publikum bewährt: Das Duo Riggs (Clayne Crawford) und Murthaugh (Damon Wayans) überzeugt in dieser Neuauflage mit einem klugen Mix aus Action, Gag-Dichte und etwas Gefühl.



ProSieben hat jedoch selbst Nachschub aus den Staaten: Bereits ab dem 1. Februar zeigt der Sender mittwochs um 22.15 Uhr die ebenfalls von Warner für Fox produzierte Serie „Lucifer“. Die Produktion aus der vergangenen US-Saison feierte in Deutschland zunächst bei Amazon Prime Video Premiere. Zum ersten Mal geht damit ein großer deutscher Free-TV-Sender in die Verwertung einer zuerst via VoD angebotenen Serie.



In „Lucifer“ trägt der Teufel neuerdings schicke Anzüge, klopft Sprüche und betreibt einen Nachtclub in der Stadt der Engel. Und jetzt jagt er auch noch Verbrecher - dank einer besonderen Gabe mit unkonventionellen Methoden. Gespielt wird Lucifer vom Briten Tom Ellis. Dem Leibhaftigen steht dabei mit Lauren German („Hawaii Five-O“) eine Partnerin zur Seite. ProSieben zeigt zunächst einmal die erste Staffel mit 13 Folgen.