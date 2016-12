"WiWo": Meckel Herausgeberin, Balzli Chefredakteur

© 2016 Claudius Pflug / Berlin

Wechsel an der Spitze der "WirtschaftsWoche" ("WiWo"): Beat Balzli wird zum 1. April 2017 Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins. Miriam Meckel steigt dann zur Herausgeberin auf und soll sich um die strategische Entwicklung der Marke kümmern.