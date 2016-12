"TV Spielfilm" will Streaming-Angebot personalisieren

© Burda

Nutzer des Streaming-Angebots von "TV Spielfilm" sollen in Zukunft nicht nur die Empfehlungen aus der Redaktion erhalten, sondern auch personalisierte Tipps. Darüber hinaus will man VoD-Inhalte stärker in den Mittelpunkt rücken.

Das Streaming-Angebot von "TV Spielfilm" wird ein Stück weit "netflixiger", denn durch ein Update sollen die redaktionellen Empfehlungen fortan durch einen Algorithmus um personalisierte Film- und Serien-Tipps erweitert werden. Diese beruhen auf dem Nutzungs- und Sehverhalten der User. Gleichzeitig will die "TV Spielfilm"-App fortan verstärkt Video-on-Demand-Inhalte in den Mittelpunkt stellen.

"Die Kombination aus redaktionellen und personalisierten Empfehlungen ist am Markt einzigartig. 'TV Spielfilm' ist damit der Navigator im Bewegtbild-Dschungel - einerseits für Live-TV, künftig aber auch zunehmend für Mediatheken und Video-on-Demand-Inhalte", so Burkhard Graßmann, Geschäftsführer von BurdaNews. "Wir passen das Angebot dem Nutzungsverhalten unserer Konsumenten stetig an und fokussieren uns deshalb in Kürze noch stärker auf zeitversetzte non-lineare Inhalte."

Auch unter der Detailbewertung eines Films oder einer Serie empfiehlt "TV Spielfilm" seinen Nutzern künftig Inhalte, die den persönlichen Interessen ähneln sollen. Außerdem sollen die User in Kürze einsehen können, bei welchen Video-on-Demand-Plattformen sie den Content zeitlich unabhängig konsumieren können.