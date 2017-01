Sat.1 startet neue Panelshow mit Ruth Moschner

© Sat.1/Richard Hübner

Zusätzlich zum Sonntag will Sat.1 auch weiterhin am Freitagabend auf Shows setzen. Im Februar gibt es dort mit "So tickt der Mensch" eine neue Panelshow mit Promis zu sehen. Deren Moderation übernimmt Ruth Moschner.

Seit Sat.1 den Sonntagabend zum Show-Abend umfunktioniert hat, fehlt es dem Sender an Formaten für den Freitag - doch hier steht inzwischen Nachschub bereit. Ab dem 17. Februar zeigt der Sender jeweils freitags um 20:15 Uhr die neue Panelshow "So tickt der Mensch", für die Ruth Moschner als Moderatorin gewonnen werden konnte. Produziert werden die zunächst vier Folgen von RedSeven Entertainment.

Zusammen mit dem Diplom-Psychologen Rolf Schmiel und prominenten Gästen soll in "verblüffenden und oftmals aberwitzigen Experimenten" gezeigt werden, wie wir wirklich funktionieren."Wir Menschen lassen uns gern von Äußerlichkeiten beeinflussen und erschaffen uns eine Welt, wie sie uns gefällt: Wir essen beim Sternekoch - dann muss es ja schmecken. Wir erinnern uns nachträglich - und verfälschen das Erlebte im Rückblick", so Schmiel. "In dieser Show wollen wir uns auf amüsante Art und Weise mit unseren allzu menschlichen Irrungen und Wirrungen auseinandersetzen - mit durchaus erstaunlichen Ergebnissen."

Als prominente Kandidaten sind unter anderem Arabella Kiesbauer, Alexander Herrmann, Sonja Zietlow, Enie van de Meiklokjes, Antoine Monot jr. und Caro Frtier mit dabei. "Ich war von Anfang an begeistert von der Idee, unsere Promis in unterschiedlichste Situationen zu schicken und dabei das Verhalten von Menschen in bestimmten Situationen unter die Lupe zu nehmen. Man fängt sofort an zu grübeln und fragt sich, wie man selbst reagiert hätte", so Ruth Moschner. "Es sind bereits in der Vorbereitungsphase lustige Diskussionen über menschliche Tricks entstanden. Zum Glück bin ich nicht die einzige, die einen an der Waffel hat. Es ist schön zu sehen, dass es auch anderen so geht.

"So tickt der Mensch" ist unterdessen nicht die einzige Panelshow, die Sat.1 in Aussicht gestellt hat. Noch in diesem Monat werden die Aufzeichnungen für neue Folgen von "Genial daneben" mit Hugo Egon Balder starten.