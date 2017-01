Synergien nutzen: So will Servus TV wachsen

© Servus TV

Zwei Mal wäre Servus TV im vergangenen Jahr fast eingestellt worden - und doch geht es weiter. Im neuen Jahr will man wieder angreifen und übernimmt zahlreiche Sendungen aus Österreich. Darüber hinaus will man auch wieder vermehrt selbst produzieren.

Es ist ein kurioses Jahr gewesen, das die Mitarbeiter von Servus TV da hinter sich haben. Im Mai gab Red Bull zunächst bekannt, dass man den Sender aufgrund einer fehlenden wirtschaftlichen Perspektive schließen wolle. Dann wurde klar, dass die Pläne von Mitarbeitern, einen Betriebsrat zu gründen, Dietrich Mateschitz so verärgert hatten, dass er die Reißleine zog. Kurz darauf folgte die Rolle rückwärts: Servus TV macht doch weiter. Später im Jahr hieß es, die Ausstrahlung in Deutschland werde beendet - auch das zog der Sender kurze Zeit später wieder zurück.

Nun hat der Sender bekannt gegeben, mit welchem Programm man in das neue Jahr starten will. Offenbar will man dabei so viele Synergien wie möglich mit Österreich nutzen und übernimmt daher gleich einen ganzen Schlag an Sendungen, die bislang nur in der Alpenrepublik zu sehen sind. Ganz konkret wird unter anderem das Frühstücksmagazin "Servus am Morgen" zurückkehren. Das Format lief schon einmal in Deutschland, Servus TV beendete die Ausstrahlung hierzulande aber Anfang 2015 (DWDL.de berichtete). In Österreich war "Servus am Morgen" dagegen immer zu sehen, nun schaltet der Sender das Magazin ab 6 Uhr in der Früh auch nach Deutschland durch.

Darüber hinaus setzt Servus TV am Vorabend auf die tägliche Quizshow "Quizmaster", die in Österreich ebenfalls seit einiger Zeit zu sehen ist. Auch die restliche Vorabend-Schiene aus Österreich wird übernommen und so können sich die deutschen Zuschauer des Senders in Zukunft ebenfalls "Servus am Abend" und "Servus Journal" ansehen. Zudem sollen die beiden Talk-Formate "Talk im Hangar-7" und "Sport und Talk aus dem Hangar-7" in Zukunft deutlich früher gezeigt werden, nämlich immer montags ab 21:15 Uhr, bislang wiederholte der Sender den Talk aus Österreich immer nur nachts. Auch die Sendereihe "Heimatleuchten" schafft es nach Deutschland: Unter diesem Label präsentiert der Sender immer freitags verschiedene Formate zu den Themen Tradition, Landschaft, Kulinarik und Menschen. Die Änderungen greifen bereits ab kommenden Montag, den 9. Januar.

Neben den aus Österreich übernommenen Inhalten hat Servus TV in diesem Jahr aber noch einige andere Sendungen im Programm. So zeigt der Sender bereits ab 15. Januar im Anschluss an das Eishockeyturnier "Servus Alpenpokal" (13 Uhr) das Testspiel zwischen RB Leipzig und dem schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers. Hinzu kommt die Übertragung des Red Bull Air Race World Championship ab Februar - die Formel 1 der Lüfte war zwischenzeitlich ja auch mal bei RTL zu sehen.

"Servus TV hat sich klar als Qualitätsfernsehen aus dem Alpenraum mit Relevanz für ganz Deutschland positioniert und steht für positive Programmumfelder und hohe Werbewirkung. Von Beginn an konnte der Sender in der Vermarktung viele Stammkunden und Agenturen gewinnen, die uns mittlerweile über Jahre die Treue halten und die einzigartige Qualitätspositionierung sehr zu schätzen wissen", sagt Matthias Nieswandt, Country Manager Sales Deutschland. "Wir wollen außerdem zeigen, dass es in unserem Geschäft nicht nur um die quantitativen Betrachtungen geht. Unser Anspruch ist es, auch die qualitativen Aspekte im Zuschauer- und Werbemarkt wieder in den Vordergrund zu stellen", so Nieswandt.