Amazon-Drama "Sneaky Pete" ab Februar auf deutsch

Nachdem Amazon den längst abgedrehten Piloten bereits 2015 in englischer Originalfassung zur Verfügung gestellt hat, ist nun auch bekannt, wann die von Bryan Cranston produzierte Serie komplett auf deutsch zu sehen ist. Im Februar geht's los.

Das Serien-Projekt "Sneaky Pete", das unter anderem von "Breaking Bad"-Darsteller Bryan Cranston ins Leben gerufen wurde, musste mit einer Absage von CBS zunächst einen Rückschlag einstecken. Mit Amazon fand sich jedoch schnell adäquater Ersatz, der die Pilotfolge im englischen Original sogar schon seit 2015 zur Verfügung stellte. Nachdem dieser gut ankam, wurde nur knapp einen Monat später eine komplette Staffel geordert. Die vollständige erste Staffel in ihrer Originalfassung kann man sich bei Amazon Prime Video ab heute ansehen, die synchronisierte Fassung ab Freitag, den 17. Februar.

In den ersten Staffel der neuen Dramaserie, die aus zehn Folgen besteht, dreht sich alles um den hinterhältigen Kriminellen Marius (Giovanni Ribisi, "Avatar"), der kurz vor seiner Entlassung aus dem Gefängnis auf eine mehr oder weniger geniale Idee kommt: Weil er dem gnadenlosen Gangster Vince (Bryan Cranston) noch 100.000 US-Dollar schuldet, gibt sich der raffinierte Betrüger kurzerhand als sein Zellengenosse Pete aus, der schon seit 20 Jahren hinter schwedischen Gardinen sitzt. Nachdem er endlich wieder auf freiem Fuß ist, taucht Marius bei der Familie von Pete, die ihn jahrzehntelang nicht mehr gesehen hat, unter, wo er sich sein Leben so zurecht lügt, wie es eben gerade passt.

Als ein Gangster jedoch seinen Bruder kidnappt, muss Marius einen Weg finden, ihn zu befreien und gleichzeitig sein Lügenkonstrukt aufrecht zu erhalten. Unterdessen entpuppen sich seine neuen "Verwandten" als ein sehr verrückter Haufen. Sie bieten ihm einerseits das Familienleben, das er selber nie hatte. Andererseits haben sie selbst eine Menge Geheimnisse und Lügen, die Marius in eine Welt zu ziehen drohen, die mindestens so gefährlich ist wie die, vor der er gerade flieht.

Neben Cranston stehen auch Graham Yost ("The Americans"), Michael Dinner und Fred Golan ("Justified") sowie James Degus ("All The Way") und Seth Gordon ("Kill the Boss") als ausführende Produzenten hinter dem Amazon-Projekt. Zu sehen sind neben einem wunderbaren Ribisi auch Marin Ireland ("Side Effects"), Margo Martindale ("The Americans"), Peter Gerety ("Heißer Verdacht"), Libe Barer ("Parenthood"), Shane McRae ("Still Alice") und Michael Dryer ("Mr. Robot").