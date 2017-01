RTL II holt "Frauentausch"-Folge mit Loth aus Archiv

© RTL II

An vielen Realityformaten wirkte Kader Loth bereits mit, seit Freitag ist sie nun auch im australischen Dschungel zu sehen. Bei RTL II weckte dies offenbar Erinnerungen an ein "Frauentausch"-Special mit ihr, das kurzfristig den Weg ins Programm schafft.

Nach Kader Loths relativ kurzfristigem Einzug ins australische Dschungelcamp greift RTL II einmal ganz tief ins Archiv und holt eine Folge vom "Frauentausch", an dem sie einst teilgenommen hat, hervor. Bereits am kommenden Donnerstag sendet RTL II anstelle der eigentlich eingeplanten Ausgabe lieber das "Promi-Special" der Doku-Soap, das erstmals im Jahr 2005 gesendet wurde. Das ganz offensichtliche Kalkül: Durch Loths Teilnahme an "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" verspricht sich RTL II, zusätzliche Zuschauer anzulocken.

In der "Frauentausch"-Ausgabe geht es für Kader Loth in den Bayerischen Wald, wo sie das Leben mit Bäuerin Gaby tauschen muss. Die Luxus gewöhnte Loth muss dort die Kühe melken, den Stall ausmiste, Traktor fahren und sich um das leibliche Wohl der Familie rund um Bauer Josef und den vier Kindern kümmern. Während Bäuerin Gaby sich in einem Wellnesshotel verwöhnen lässt, wird Loth unter anderem bei der Besamung einer Kuh und der Schlachtung eines Kalbs dabei sein und am Bauernstammtisch teilnehmen. RTL II verspricht Antworten auf die Frage, wie viel Bier ein Penthouse-Girl vertrage.

Dass Kader Loth erst jetzt ins australische Dschungelcamp gezogen und dabei auch nur Nachrückerin von Natasja Kinski ist, kommt einigermaßen überraschend. Bereits im Jahr 2004 trat Loth erstmals im Fernsehen auf. Damals nahm sie an der fünften Staffel von "Big Brother" teil und ebnete sich durch ihr dortiges Auftreten den Weg in etliche andere Reality-Formate. So trat sie bei ProSieben in "Die Burg" und "Die Alm" auf, schwang pflichtbewusst bei Vox bereits beim "perfekten Promi Dinner" den Kochlöffel und war selbst bei RTL bereits zu sehen. Für die Kölner nahm Loth an der Reality-Show "Wild Girls – Auf High Heels durch Afrika" teil.