Eurosport setzt auf Matthias Sammer und Sky-Mann

Ab der kommenden Saison steigt Eurosport bekanntlich in die Übertragung von Spielen der Fußball-Bundesliga ein und hat sich dafür nun personelle Verstärkung an Bord geholt. Neben Matthias Sammer wechselt ein bisherige Sky-Moderator zu Eurosport

Schon Ende vergangenen Jahres berichtete der "Kicker", dass Matthias Sammer nach seinem Abschied beim FC Bayern bald wieder auf die Fußball-Bühne zurückkehren wird, nun machte es Eurosport auch offiziell: Sammer, der bis Juli letzten Jahres noch Sportvorstand des FC Bayern München und zuvor mehrere Jahre DFB-Sportdirektor war, wird ab August als Experte bei den Fußball-Bundesliga-Übertragungen von Eurosport zum Einsatz kommen.

Er bildet gemeinsam mit Jan Henkel das neue Bundesliga-Gespann des Senders. Henkel kommt von Sky Deutschland, wo er Abonnenten schon seit vielen Jahren als Moderator bei den Fußball-Übertragungen bekannt ist. Nach Thomas Wagner, der zu RTL Nitro wechselt, ist Jan Henkel der zweite Abgang im derzeitigen Sky-Moderatoren-Bereich zum Ende dieser Saison.

Eurosport baut ein neues Team auf, weil man sich ab der Saison 2017/18 die exklusiven Live-Übertragungsrechte für insgesamt 40 Bundesliga-Spiele sichern konnte. Dazu gehören die Freitagabendspiele sowie einige Partien am Montagabend sowie am Sonntagmittag, hinzu kommen der Supercup und die Relegationsspiele. Eurosport kam vor allem deshalb zum Zug, weil Sky aus kartellrechtlichen Gründen auf einige Rechte verzichten musste. Die Live-Übertragungen werden im Pay-TV bei Eurosport 2 und im Eurosport Player, dem digitalen Live- und On-Demand-Angebot des Senders, verfügbar sein.

Jan Henkel erklärt: "Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe und auf die Zusammenarbeit mit Matthias Sammer. Gemeinsam werden wir ab August an fast jedem Freitag die erste Anlaufstelle für den Fußballfan sein und mit unseren Live-Übertragungen das Bundesliga-Wochenende eröffnen. Für mich ist es zudem total spannend und eine reizvolle Herausforderung, den Bundesliga-Startschuss von Eurosport in Deutschland aktiv mitzugestalten." Matthias Sammer fügt hinzu: "Zusammen mit Jan Henkel möchte ich, bzw. wollen wir fachlich kompetent, unterhaltsam und dazu mit vielen Einblicken in die 'Seele' einer Mannschaft und in das, was bei und hinter einem Team passiert von der Bundesliga berichten. Ich habe so vieles im Fußball erleben, erreichen und erlernen dürfen - das alles werde ich bei Eurosport einbringen."

Susanne Aigner-Drews, Geschäftsführerin der Eurosport-Mutter Discovery Networks Deutschland: "Die Bundesliga ist das nationale Toprecht und für uns ein Vorzeigeprojekt, das wir unseren Zuschauern mit dem höchsten Anspruch und den größten Persönlichkeiten präsentieren möchten. Mit Matthias Sammer haben wir eine der größten und meinungsstärksten Persönlichkeiten der deutschen Fußballgeschichte für unsere Berichterstattung gewonnen. Er ist ein Mann der klaren Worte und eine gewichtige Stimme im deutschen Fußball. Als Fußballstratege kann er das Spiel fachlich fundiert und umfassend wie kaum ein Zweiter analysieren. Wir freuen uns zudem sehr, dass wir auch Jan Henkel für Eurosport begeistern und ihn als Moderator verpflichten konnten - er hat langjährige Erfahrung im Bundesligafußball, verfügt über exzellente Kontakte und steht mit seiner sympathischen Art und seiner Sprachfertigkeit für eine kompetente Berichterstattung. Mit dem Duo Sammer/Henkel haben wir ein Gespann, das sowohl fachlich als auch persönlich auf einer Wellenlänge liegt und das unser Bundesliga-Angebot bestens präsentieren wird."