Sky 1 zeigt Actionserie "Stan Lee's Lucky Man"

© Sky

Beim britischen Sky 1 ist "Stan Lee's Lucky Man" im vergangenen Jahr erfolgreich angelaufen und wurde inzwischen schon verlängert. Die ersten zehn Folgen gibt es ab März auch beim deutschen Sky 1 zu sehen, der Sender zeigt die Actionserie dann immer mittwochs.

Ab dem 1. März zeigt Sky 1 seinen Zuschauern zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr die britische Actionserie "Stan Lee's Lucky Man". Diese lief bereits Anfang des vergangenen Jahres beim britischen Ableger des Senders und fuhr gute Quoten ein, nun schafft es die Sky-Eigenproduktion nach Deutschland. Sky 1 zeigt die erste Staffel, die zehn Folgen umfasst. Die Briten haben bereits eine zweite Staffel bestellt, die noch in diesem Jahr auf Sendung gehen wird, für Nachschub wäre also gesorgt.

Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels bei Sky Deutschland: "'Stan Lee's Lucky Man' war bei den Sky 1 Kollegen in Großbritannien mit knapp zwei Millionen Zuschauern ein riesen Hit und ich bin mir sicher, dass auch unsere Zuschauer von den Geschichten rund um Pechvogel Harry begeistert sein werden."

Und darum geht es in der Serie: Harry Clayton (James Nesbitt, "The Missing"), Polizist aus London, ist ein notorischer, glückloser Spieler. Seine Sucht hat ihn bereits vieles gekostet - unter anderem seine Ehe mit der erfolgreichen Rechtsanwältin Anna (Eve Best, "The Honourable Woman"), die ihn samt der gemeinsamen Tochter Daisy verlassen hat. Als ob das nicht schon genug wäre, schuldet er dem Casinobesitzer Freddie Lau (Kenneth Tsang, "Die Another Day") eine beträchtliche Summe Geld. Doch das Glück wendet sich, als Clayton die schöne Unbekannte Eve (Sienna Guillory, "Resident Evil") trifft, die ihn nach einem One-Night-Stand mit einem nicht ablegbaren Armreif zurücklässt, der ihm noch unbeschreibliches Glück bringen soll. Doch schon bald gerät Harry unter Mordverdacht, nachdem der Casino-Besitzer ermordet aufgefunden wird. Der Polizist versucht seine Verbindung zu ihm zu vertuschen und gerät immer weiter in einen verhängnisvollen Strudel des Verbrechens.