ProSieben zeigt Trump-Folge der "Simpsons"

© Twentieth Century Fox Film Corp

Am Freitag wird Donald Trump als neuer Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt. Schon im Jahr 2000 hatten die "Simpsons" diesen Fall in weiser Voraussicht thematisiert. Diese Folge zeigt ProSieben nun passend zum Inauguration Day.

Bis vor gar nicht allzu langer Zeit schien das noch kaum vorstellbar, am Freitag ist es nun soweit: Donald Trump wird der nächste Präsident der USA. Fast schon hellseherische Fähigkeiten legten vor über 16 Jahren allerdings die Macher der "Simpsons" an den Tag. In der Folge "Bart to the Future" träumte Bart nämlich, dass Donald Trump einmal das höchste politische Amt der USA übernehmen würde.

Eigentlich handelt die Folge von der Zeit nach Trumps Präsidentschaft. Seine Nachfolge hat Barts Schwester Lisa Simpson übernommen - und sie hat alle Hände voll damit zu tun, den gewaltigen Schuldenberg, den ihr Trump hinterlassen hat, abzubauen, um eine Staats-Pleite abzuwenden. ProSieben wird die Folge am kommenden Freitag passend zum Inauguration Day um 18:40 Uhr wiederholen.