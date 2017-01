BR-Chefredakteur: Nitsche soll auf Gottlieb folgen

© BR / Julia Müller

Ende März verabschiedet sich Sigmund Gottlieb, mehr als 20 Jahre Chefredakteur des Bayerischen Fernsehens, in den Ruhestand. Einem "Merkur"-Bericht zufolge soll Christian Nitsche, derzeit noch "Tagesthemen"-Boss bei ARD-aktuell, seine Nachfolge antreten

Einem Bericht des Münchner "Merkur" zufolge hat BR-Intendant Ulrich Wilhelm einen Nachfolger für Chefredakteur Sigmund Gottlieb gefunden, der sich Ende März in den Ruhestand verabschiedet. Demnach wird Wilhelm am 2. Februar dem Rundfunkrat Christian Nitsche vorschlagen. Nitsche ist seit 2014 zweiter Chefredakteur von ARD-aktuell und als solcher für die "Tagesthemen" verantwortlich. Vor seinem Wechsel nach Hamburg war Nitsche aber bereits in München tätig.

So war er zuletzt Pressesprecher des BR, zuvor aber unter anderem auch schon als Autor für Magazine wie "Plusminus" und "Report München" und als Korrespondent in Kriegsgebieten tätig. In seiner neuen Funktion beim BR würde er dann im Zuge der neuen trimedialen Aufstellung als medienübergreifender Chefredakteur fungieren.

Mit dem bevorstehenden Abschied von Sigmund Gottlieb geht in jedem Fall eine Ära zu Ende, Gottlieb hat das Amt seit 1995 bekleidet - und ergriff auch häufig öffentlich Position. Im vergangenen Jahr hat kein anderer so viele "Tagesthemen"-Kommentare gesprochen wie Sigmund Gottlieb, zudem prägte er als jahrelanger Moderator etlicher "Brennpunkt"-Ausgaben das öffentliche Bild des BR im Bereich Information.