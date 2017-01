Super RTL probiert sich erneut an "Dallas"-Remake

© RTL

Auf drei Staffeln hat es das Remake von "Dallas" zwischen 2012 und 2014 gebracht. Zuerst lief es hierzulande bei RTL, später gab man die Serie an Super RTL weiter. Dort sollen nun noch einmal die ersten zwei Staffeln zu sehen sein.

3,90 Millionen Menschen haben sich am 29. Januar 2013 die erste neue Folge von "Dallas" bei RTL angesehen. Die Kölner hatten das Comeback der Serie groß beworben und konnten sich zur Premiere noch über 25,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe freuen. Die Werte gingen dann schnell zurück, die erste Staffel endete bei 11,4 Prozent. Bei dieser Entwicklung hatte man bei RTL genug und gab die Serie an Super RTL weiter, wo schließlich die zweite Staffel in deutscher Erstausstrahlung gezeigt wurde. Die Quoten waren stets solide bis gut.

Dennoch kommt es überraschend, dass der Kindersender die Serie nun noch einmal sehr prominent ins Programm hebt. Super RTL zeigt "Dallas" ab dem 6. Februar immer montags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen. Angekündigt hat Super RTL zunächst die 25 Folgen der ersten zwei Staffeln. Ob es dann auch die dritte Staffel auf die Bildschirme schafft, die in Deutschland noch immer nicht zu sehen war, ist derzeit noch unklar. Darüber werden vermutlich auch die Wiederholungen der bereits gezeigten Folgen entscheiden.