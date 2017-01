Michelle Hunziker und Bully in neuer Sat.1-Talentshow

© ZDF/Sascha Baumann

Unter dem Arbeitstitel "It's Showtime" arbeitet Sat.1 derzeit an einer neuen Talentshow, für die der Sender unter anderem Michelle Hunziker und Michael "Bully" Herbig gewinnen konnte. Geplant ist das Format für den Sonntagabend.

Sat.1 ist weiterhin gewillt, den Sonntagabend mit Shows zu bespielen - auch wenn das "Duell der Stars" aktuell die Quotenerwartungen des Senders nicht erfüllt. Nachdem Thomas Gottschalk demnächst mit der deutschen Adaption des US-Hits "Little Big Shots" an den Start gehen wird, hat Sat.1 jetzt auch noch eine neue Talentshow in Aussicht gestellt. Diese hört auf den Arbeitstitel "It's Showtime - Das Battle der Besten" und soll im Frühjahr mit zunächst sechs Folgen sonntags um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden.

Als Moderatoren des Formats fungieren Annemarie und Wayne Carpendale. Zudem kommt in der Sendung - wie in so vielen Talentshows - eine Jury zum Einsatz: Diese besteht aus Michelle Hunziker, Michael Bully Herbig und Sasha. In jeder der insgesamt sechs Shows gibt es am Ende einen Sieger. Zuvor treten drei Meister ihres Fachs an und "battlen" sich in ihrer Kategorie - also etwa Artisten, Sänger, Magier, Tänzer oder Comedians. Die Jury entscheidet jeweils, wer der Beste ist. Wer von ihnen das Studiopublikum am meisten beeindruckt hat, geht als Gesamtsieger nach Hause.

"'It’s Showtime - Das Battle der Besten' ist ein Feuerwerk an beeindruckenden Performances", verspricht Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger. "Unsere Künstler haben absolutes Weltklasseniveau. Wir wollen die Familien vor dem TV - ähnlich wie bei 'The Voice of Germany' - am Sonntagabend in eine andere Welt mitnehmen, in der wir sie begeistern und verzaubern."

Produziert wird die neue Sendung von RedSeven Entertainment. Die Firma hatte für Sat.1 zuletzt auch die Talentshows "Superkids" und "Superpets" produziert, in der ebenfalls Wayne Carpendale und Michelle Hunziker zu sehen waren. Ob diese Formate weitergehen, steht nach Angaben eines Sat.1-Sprechers noch nicht fest.