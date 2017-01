Bauer verliert "InTouch"-Chef an die Konkurrenz

© Mediengruppe Klambt

Diese Personalie hat es durchaus in sich: Tim Affeld, bislang noch Chefredakteur bei den Bauer-Magazinen "InTouch" und "Closer", wechselt zur Mediengruppe Klambt und wird dort "In" und "Ok!" leiten. Seine Stellvertreterin nimmt er gleich mit.

Die Bauer Media Group muss sich nach einem neuen Chefredakteur für seine Magazine "InTouch" und "Closer" umsehen: Tim Affeld wechselt nämlich spätestens zum 1. Juni zur Mediengruppe Klambt. Dort wird er als Chefredakteur die Titel "In", "Ok!" und ok-magazin.de leiten. Seine bisherige Stellvertreterin bei "InTouch" und "Closer", Julia Wöltjen, nimmt er gleich mit, auch sie wird in Zukunft für die Klambt-Titel arbeiten. Affeld ist bereits seit 2008 Chefredakteur von "InTouch", zudem entwickelte er auch "InTouch Style". 2014 übernahm er zusätzlich die Leitung von "Closer".

Affeld folgt bei Klambt auf Oliver Opitz, der seinen Lebensmittelpunkt wieder nach Baden-Baden verlegt, um sich dort neuen Aufgaben in der Geschäftsleitung zu widmen. Lars Rose, Verleger der Mediengruppe Klambt, sagt: "Mit Tim Affeld haben wir einen sehr profilierten und anerkannten Journalisten für unser Haus gewinnen können, der das People-Segment wie kein Anderer kennt. Ich bin überzeugt, dass er die Positionierungen von 'In' und 'Ok!' und OK-Online weiter ausbauen wird und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Zugleich danke ich Oliver Opitz für seine herausragenden Leistungen über all die Jahre im Bereich der Peoplemagazine und freue mich auf neue Projekte mit ihm."