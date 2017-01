Pesch und Gaebel bei Naidoos "Wunschkonzert"

© Sky Deutschland/Mike Kraus

Sky 1 hat Details zum neuen Show-Format "Xaviers Wunschkonzert - Live" bekanntgegeben. So sind in der ersten Ausgabe unter anderem Doro Pesch und Tom Gaebel mit dabei, eine wöchentliche Ausstrahlung nicht geplant. Die zweite Ausgabe läuft im April.

Kurz vor Weihnachten hat Sky bekanntgegeben, dass man sich die Dienste von Xavier Naidoo für eine neue Unterhaltungsshow im Stile von "Sing meinen Song" gesichert hat. In der Vox-Show ist Naidoo ja nach der jüngsten Staffel bekanntlich ausgestiegen. In "Xaviers Wunschkonzert - Live" gibt es ein ähnliches Konzept, nun hat der Bezahlsender weitere Details zum geplanten Format verraten.

So wird Naidoo in der Show vier Musikerkollegen begrüßen und mit ihnen unterschiedliche Songs singen. In der ersten Ausgabe sind unter anderem die "Queen of Metal" Doro Pesch und Jazz-Musiker Tom Gaebel mit dabei. Letzterer ist derzeit auch bei RTL in der neuen Gesangsshow "It takes 2" zu sehen, dort allerdings nur als Juror, sondern als Mentor der prominenten Kandidaten. Die zwei weiteren Profi-Musiker hat Sky noch nicht verraten.

Zu sehen sein wird die erste Ausgabe der Show-Reihe am Freitag, den 17. Februar, zur besten Sendezeit beim noch recht jungen Entertainment-Sender Sky 1. Durch die Sendung führen wird Sky-Moderatorin Esther Sedlaczek. Anders als eigentlich im Free-TV üblich, zeigt Sky 1 die Show nicht wöchentlich, sondern unregelmäßig. So ist die zweite Ausgabe am 21. April beim Sender zu sehen.

Die erste Ausgabe der Show spielt übrigens in Mannheim, Naidoos Heimatstadt. In einem Club kommen die Musiker zusammen und singen von den Zuschauern ausgewählte Songs. Dafür hat jeder Künstler fünf Titel mitgebracht, das sind zum Teil eigene Lieder, aber auch Lieblingssongs von anderen Interpreten. Am Ende der Show wählt das Publikum vor Ort den Gewinnersong. Der Zuschauer, der sich diesen gewünscht hat, hat die Chance ein Wohnzimmerkonzert mit Xavier Naidoo oder einem seiner Gäste zu gewinnen.

Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels bei Sky Deutschland, sagt: "Wir sind sehr glücklich mit der hochkarätigen Besetzung der ersten Show. Neben Xavier Naidoo konnten wir talentierte und abwechslungsreiche Künstler für dieses musikalische Abenteuer gewinnen. 'Xaviers Wunschkonzert - Live' ist im deutschen Fernsehen bisher einzigartig und wird für jede Menge Gänsehautmomente sorgen."